Dazn no quintuplicará la tarifa por ver la liga a partir de la temporada que viene como hará con su servicio en Polonia, donde pasará de cobrar 7,99 eslotis (1,72 euros) al mes a 39,99 eslotis (8,49 euros), según informaron fuentes cercanas a la plataforma en streaming a OKDIARIO, si bien es cierto que en España el incremento ha sido paulatino en los tres últimos años.

El precio actual por ver los contenidos deportivos de Dazn en España asciende a 12,99 euros al mes, aunque se prevé que esa cantidad aumente para aquellos clientes que contraten la opción que incorpora cinco partidos de la liga por jornada a partir de agosto, cuando empieza la competición.

«Se harán paquetes. Uno de ellos incluirá la liga y lógicamente costará más», señalaron las mismas fuentes. «Quien no esté interesado en el fútbol seguirá pagando su actual tarifa», agregaron.

El pasado diciembre, Telefónica y Dazn resultaron adjudicatarias de los derechos audiovisuales de la liga Santander para las próximas cinco temporadas (2022-2027) por un montante total de 4.950 millones de euros. Movistar, de Telefónica, adquirió cinco partidos por jornada más tres jornadas completas, mientras que Dazn cinco partidos por jornada -en la primera, empezará eligiendo Movistar y en la segunda, Dazn, y así sucesivamente-. El primer clásico entre Real Madrid y Barcelona lo emitirá Dazn, y el de la vuelta, Movistar.

Además, Dazn tiene un acuerdo de distribución de sus canales por el que se integra su aplicación dentro de la plataforma de Movistar. Eso permite que algunos canales de Dazn puedan verse en Movistar, aunque no todos. Asimismo, habrá fines de semana que Dazn no podrá ofrecer el partido del Real Madrid porque estará entre los elegidos por Movistar, si bien no ocurrirá lo mismo al contrario, puesto que Telefónica llegó en febrero a un acuerdo con la plataforma en streaming para compartir el 100% de la liga por una suma que ronda los 1.400 millones de euros.

Con la subida del precio, Dazn quiere reflejar el valor de los contenidos que pasarán a ofrecer, dado que «los derechos [del fútbol] tienen un precio», apuntaron las fuentes, y desde luego no es barato y hay que hacer un esfuerzo inversor. «El objetivo de toda empresa es ser rentable», confirmaron. Sin embargo, desde la compañía apuestan por unos precios que «tendrán sentido y serán asequibles», en línea con el objetivo de «acercar el deporte a los aficionados». En resumen, aplicará un incremento «razonable» porque Dazn quiere ser «competitivo», subrayaron.

Los precios del paquete que incluya los partidos se anunciarán pronto, según confirmaron fuentes cercanas a Dazn a este diario. Además, del fútbol, se podrá ver la Fórmula 1, Moto GP, la Euroliga de baloncesto, la Premier League, boxeo, series, reportajes o entrevistas. Está en el aire si también se podrán retransmitir en la plataforma los partidos de la Copa del Rey, ya que los derechos se subastarán próximamente. En los últimos años, Dazn los ha emitido y, según aseguraron las mismas fuentes, el interés de la compañía es «siempre ofrecer el mayor número de eventos dentro de la plataforma, siempre que los precios sean razonables». En otras palabras, existe interés en Dazn en acudir a la subasta de los partidos este torneo.

Alzas progresivas en los precios

Desde que Dazn se lanzó en España en marzo de 2019 a un precio de 4,99, la tarifa ha ido en aumento conforme se han ido incorporando más canales. El pasado 17 de marzo, Dazn actualizó el precio de su servicio para nuevos abonados, subiéndolo desde 9,99 euros a los actuales 12,99, mientras que la suscripción anual aumentó desde 99,99 euros a 129,99 euros. Para los clientes actuales, el precio se variará en el siguiente ciclo de facturación a partir del 17 de abril. Estas alzas -que suponen un incremento de más del doble respecto al precio de lanzamiento inicial- recogen el valor de la oferta, afirmaron las fuentes.

España no es el único país donde la plataforma está revisando las tarifas. El 21 de abril, se comunicó la actualización de precio a 9,99 dólares para nuevos clientes en Australia, Bulgaria, Chile, Francia, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Polonia, Sudáfrica y Suecia. Para los abonados actuales, el nuevo precio se hará efectivo a partir del siguiente ciclo de facturación a partir del 21 de mayo. El motivo que subyace detrás es el mismo que el de España: hubo un precio de lanzamiento en estos mercados en diciembre de 2020 para que los aficionados conocieran el producto.

El incremento, pues, refleja el valor de la cartera de contenidos deportivos en directo que ofrece la plataforma en esos países. Por ejemplo, recientemente los abonados pudieron ver el combate de boxeo entre algunos de los nombres más importantes de este deporte como Gennadiy Golovkin y Ryan García, mientras que en las próximas semanas retransmitirá la mayor pelea femenina de todos los tiempos entre Katie Taylor y Amanda Serrano.