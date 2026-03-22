El CTA fulmina a Pulido Santana tras denunciar la represión de Medina Cantalejo

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) sigue funcionando como en los viejos tiempos: censura a todo árbitro díscolo que se salga del oficialismo. Ahora le ha tocado a Pulido Santana. El colegiado canario, integrado en el cuerpo específico del VAR desde el pasado mes de junio, ha sido fulminado después de unas incendiarias declaraciones en las que denunciaba la represión que sufrió por parte del antiguo presidente del organismo arbitral, Luis Medina Cantalejo, y que terminó con un descenso el pasado verano, en una de las últimas decisiones tomadas por la anterior directiva.

Pulido Santana denunció que, después de un partido en el que el VAR le corrigió tres veces, por tres penaltis, lo pasó mal y estuvo una semana casi sin dormir. Aunque reconoció que el partido que «marcó» su carrera fue un Girona–Real Madrid. En ese partido sacó una amarilla a Nacho que fue corregida por el VAR y a partir de ahí comenzó su calvario.

«A raíz de ahí, mi presidente me metió un mes en la nevera. A partir de ahí me defenestró. No volví a ver un partido del Real Madrid. A partir de ahí, mi estatus cambió drásticamente. Empecé a hacer partidos mediocres», señaló Pulido Santana. Más allá de eso, Medina Cantalejo le terminó descendiendo y pasó automáticamente al VAR.

En el nuevo CTA no parece que haya sentado nada bien que Pulido Santana desvelara los métodos del pasado. Después de esas declaraciones, el canario no ha sido designado para ningún partido esta jornada. Ni como árbitro de VAR, ni como asistente (AVAR). Hay que decir que lo normal este curso, en el que ya únicamente se desempeña desde la sala VOR de Las Rozas, es que aparezca en más de un partido por jornada.

Pulido Santana, apartado del VAR

Además de esas palabras, Pulido Santana sacó la cara por los árbitros en todo lo relativo al caso Negreira, cargó con dureza contra Estrada Fernández, el árbitro díscolo al que apartó Medina Cantalejo tras explotar la presunta corrupción del Barcelona por los pagos al que fuera vicepresidente arbitral y también criticó los vídeos de Real Madrid TV.

«Nos han puesto a la altura del betún y se nos ha menoscabado la figura. No hay un árbitro investigado», señaló el colegiado, que también dice tener «clarísimo» que «no ha existido compra de árbitros». Sobre la televisión del club blanco dijo que «me han hecho un par de vídeos exclusivos». «Es el ejemplo de que los medios de comunicación, más que informar, desinforman», finalizó.