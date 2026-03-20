Pulido Santana y el castigo de Medina Cantalejo por no ver una roja a Nacho: «Me defenestró»

El ex árbitro Juan Luis Pulido Santana, ahora en el VAR, ha concedido una entrevista en la que ha desvelado cómo su carrera cambió para mal después de no ver una roja a Nacho durante un Girona-Real Madrid disputado en la temporada 2023-2024. El colegiado canario ha confesado que fue castigado duramente por esa acción por Medina Cantalejo, que le «defenestró» y relegó a partidos «mediocres».

Estos hechos ocurrieron el 30 de septiembre de 2023 en un Girona-Real Madrid en el que el equipo por entonces dirigido por Carlo Ancelotti y en el que Nacho acabó expulsado por una dura entrada a Portu en los últimos compases del partido. Pulido Santana le mostró la tarjeta roja al capitán blanco después de consultar con el VAR y esta consulta le costó su carrera arbitral por orden de Medina Cantalejo, según ha confesado en una entrevista reciente.

«Me metieron un mes en la nevera y a partir de ahí mi situación cambió por completo», ha confesado el colegiado que en primer lugar sacó la amarilla y, después de recibir la información de su linier y cuarto árbitro, además del VAR, fue al monitor y acto seguido le sacó la tarjeta roja. Al parecer, sólo el hecho de no expulsar al jugador del Real Madrid directamente le acabó costando la carrera al colegiado canario que ahora está en el VAR.

Pulido Santana y el ‘error’ que marcó su carrera

«En la última jugada del partido, a Nacho se le fue la cabeza e hizo una entrada criminal a un jugador del Girona. En el terreno de juego, mi perspectiva me hizo ver que Nacho sacaba el balón. Aparte, cosa que me achaco, mi asistente y cuarto árbitro me dijeron que no era roja porque en el campo lo que vi es que era una amarilla clara», ha contado Pulido Santana en una entrevista concedida en el podcast de Rogue Cast.

«El VAR me corrigió sobre la marcha. Cuando vi esas imágenes en el televisor, no daba crédito a no haberles hecho caso a mis compañeros. Por lo que fuera, al final erré», confesó el árbitro que finalmente acabó expulsando al jugador del Real Madrid por la entrada cometida. A pesar de que acabó expulsando al jugador, la decisión de no ver la roja de primeras le acabó costando no pitar más al conjunto blanco.

«A raíz de ahí, mi presidente me metió un mes en la nevera. A partir de ahí me defenestró. No volví a ver un partido del Real Madrid. A partir de ahí mi estatus cambió drásticamente. Empecé a hacer partidos mediocres», confesó un Pulido Santana que se acabó retirando del arbitraje y ahora está en el VAR.

Habla del caso Negreira y sobre Real Madrid TV

En esta entrevista, Pulido Santana también ha opinado sobre el caso Negreira e incluso se ha atrevido a señalar a Real Madrid TV por los vídeos contra el arbitraje y el sistema corrupto que lo envolvió durante años.

«Nos han puesto a la altura del betún y se nos ha menoscabado la figura. No hay un árbitro investigado», afirma el colegiado, que también dice tener «clarísimo» que «no ha existido compra de árbitros». Sobre Real Madrid TV dice que «me han hecho un par de vídeos exclusivos». «Es el ejemplo de que los medios de comunicación, más que informar, desinforman», dijo.