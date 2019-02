Sergio Ramos y Pilar Rubio se casan el próximo 15 de junio en Sevilla. Ambos lo confirmaron en el programa "El Hormiguero", en el que colabora la pareja del capitán del Real Madrid. Además, el defensa se pronunció sobre los próximos compromisos de esta semana para el conjunto blanco con el Clásico en Copa y el derbi en Liga

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, acudió la noche del lunes al plató del programa El Hormiguero, de Antena 3, en el que colabora su pareja Pilar Rubio. Ambos anunciaron la fecha y el lugar de su boda: el próximo 15 de junio, en Sevilla. El central madridista habló además de diversos temas de la actualidad blanca como la gran semana que afronta el equipo con el Clásico de Copa en el Camp Nou y el derbi del próximo sábado.

Tras varios años de noviazgo y tres hijos en común, Sergio Ramos y Pilar Rubio han decidido dar el paso y casarse. El año pasado anunciaron su compromiso pero hasta ahora no había trascendido la fecha ni el lugar del enlace. Fueron los propios protagonistas los encargados en revelarlo: el próximo 15 de junio en Sevilla. Aunque a juzgar por las palabras del futbolista querrán que la boda se produzca en la más estricta intimidad. “Dejarán los móviles en las taquillas al entrar”, comentó Ramos.

Aparte de la boda, Sergio Ramos también mostró sus impresiones sobre los próximos duelos que le esperan al Real Madrid en un momento crucial de la temporada. “Ahora empieza lo bueno y eso me pone”, comentó el capitán del conjunto blanco con la mente en la visita de este miércoles al Camp Nou en el encuentro de ida de la semifinal de la Copa del Rey y sin olvidar el derbi del próximo sábado en el Wanda Metropolitano (16:30 horas).

“Nos toca el Barca que va líder, nos ha tocado en Copa. Además del derbi en la Liga, que lo tenemos a dos puntos para poder superarlo. Y a la vuelta de la siguiente semana tenemos Champions”, comentaba el de Camas. Unos choques de intensidad máxima que llegan en un gran momento para los de Santiago Solari. “El Madrid llega en un estado de forma sensacional”, valoró el 4 blanco. El conjunto madridista ha anotado 16 goles y ha encajado cinco en los últimos cinco encuentros entre Copa y Liga.

En el futuro se ve como entrenador

Sergio Ramos atraviesa por un gran momento de forma. El capitán blanco ha asumido su rol de lanzador de penaltis desde la marcha de Cristiano Ronaldo y está ayudando al equipo no sólo en su cometido en defensa sino también anotando. “Es una manera de ejecutar y de sentir. Yo nunca pienso en ofender a un compañero, y si alguna vez alguno se ha sentido ofendido le pido perdón”, comentaba Ramos sobre sus varios penaltis marcados a lo Panenka esta temporada.

El de Camas tampoco pierde de vista el futuro y anunció sus intenciones una vez cuelgue las botas. Ramos no descarta ser entrenador. “Es algo que me gusta. Me sienta bien cuando hablo a los compañeros. De aconsejar a la gente. Ejercer de líder y capitán es algo similar, con respeto a los entrenadores. Es algo que no descarto”, concluyó el capitán del Real Madrid y de la Selección Española.