Ada Colau no cederá espacios públicos en Barcelona para ver a España durante el Mundial de Qatar. La alcaldesa de la Ciudad Condal se ha vuelto a salir del tiesto y este viernes ha rechazado la posibilidad de que el consistorio ceda espacios municipales para ver el campeonato del mundo porque el país «es una dictadura que viola los derechos humanos» y autorizarlo sería «ser cómplices».

En el pleno municipal del mes de octubre, la alcaldesa ha rechazado un ruego del grupo de Ciudadanos que pedía que el ayuntamiento cediera espacios para seguir los partidos de la selección española en la fase final del Mundial.

Aunque ha expresado su apoyo a la celebración de competiciones deportivas como el Mundial de fútbol y a la cesión de espacios para seguir finales, como ya se ha hecho en anteriores ocasiones, Colau ha rechazado «poner recursos públicos ni espacio público a disposición de seguir un Mundial que se hace en una dictadura».

«Es un error organizar un evento deportivo mundial, que tiene que promover los valores de la democracia, de la paz y los derechos humanos, en una dictadura», ha añadido Colau, que también ha cargado contra la FIFA por ser «cómplice de una dictadura como la de Qatar».

⏳ TIC-TAC

Ya queda poco para el debut de la @SEFutbol en @FIFAWorldCup #Qatar2022

23/11 a las 17h VS @fedefutbolcrc

27/11 a las 20h VS @DFB_Team

1/12 a las 20h VS @jfa #BarcelonaConLaSelección #PantallaGigante #ElDeporteNosUneATodos #VamosEspaña #MareaRojigualda pic.twitter.com/EhFkJ5EJX8

— Barcelona con la Selección (@bcnconseleccion) October 24, 2022