Dani Carvajal compareció ante los medios de comunicación para analizar el duelo que medirá a Grecia y España en el estadio Olímpico de Atenas. Al combinado nacional sólo le vale ganar. El jugador del Real Madrid, que regresa a la lista tras muchos meses en las que las lesiones le han impedido estar en la Selección, destacó la importancia del partido y se mostró feliz por volver con España.

Experiencia

“La experiencia va a ser un factor importante, pero sólo será uno de ellos. Hay que controlar muchos factores. Nos va a costar generar espacios y moverles. Hay que estar preparados para eso”.

Luis Enrique

“Lo he dicho varias veces. Con Lopetegui tuve una experiencia muy buena y me he sentido muy identificado, pero también con Luis Enrique. En la primera convocatoria me quedé un poco plasmado por como lo interpreta. A mí me gusta verlo y entenderlo así”.

Sensaciones

“No he podido disfrutar todos los partidos que hubiese querido con el combinado nacional. Es una situación atípica. Todo pasa por ganar mañana. Va a ser difícil, pero hay que afrontarlo como una final. Sabemos que la repesca sería muy dura y difícil”.

El grupo

“El grupo es fantástico. Se respira un grupo muy sano que van todos a una y eso es fundamental”.

Defensa cerrada

“Es complicado. Hay que moverles, jugar rápido, buscar alternativas e intentar sacar todas las armas posibles para hacer gol”.

Jugar bajo presión

“Con los compañeros hablo de que somos afortunados porque nos toca luchar por alcanzar metas y nunca por descender. La presión por alcanzar un objetivo es bonita y hay que tomárselo así”.

Obligación de estar en el Mundial

“España tiene la obligación de ganar todos los partidos. Ese es nuestro objetivo y así vamos a salir mañana. Creo que es el único camino que manejamos desde el grupo”.

Consejo a los jóvenes

“Hay que ir a por el partido desde que pite el árbitro sin ningún tipo de miedo».

Vuelta a la Selección

“Parecía que era mi primera convocatoria con la Selección. Estoy disfrutando cada momento, cada comida, todo. Venir a la selección es algo muy especial que sueñas desde niño. Para mí estar aquí es fantástico e intento disfrutarlo en cada momento”.