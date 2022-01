España ya está en la final de la ATP Cup. La armada española luchará por su primer título en el torneo después de las victoria de Pablo Carreño y Roberto Bautista ante una Polonia que jugó mermada por un brote de coronavirus. Bautista certificó el éxito español tras vencer a Hurkacz después de la victoria de Carreño ante Jan Zielinski. Su rival saldrá del vencedor de la otra semifinal que disputan Canadá y Rusia.

El tenista asturiano, número 20 del mundo, aprovechó la baja de última hora de Kamil Majchrzak para imponerse Jan Zielinski por la vía rápida (6-2, 6-1). «Cuando esperas jugar ante un rival y en el último momento cambia [es duro]. Tenía que hacer mi tenis, completar mi trabajo y creo que jugué bastante bien. Estuve bastante concentrado en mi juego. Es importante dejar siempre en ventaja», afirmó.

As easy as PCB 🇪🇸@pablocarreno91 blitzes past Jan Zielinski, 6-2, 6-1 in 53 minutes to give #TeamSpain the perfect start in our first semifinal.#ATPCup pic.twitter.com/rnoYpEy8es

— ATPCup (@ATPCup) January 7, 2022