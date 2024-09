Sainz sigue velando por Ferrari: «Cuando te juegas el campeonato de constructores hay que tener cuidado»

Carlos Sainz compareció ante los medios de comunicación tras su séptimo puesto en la carrera del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. Su accidente en la clasificación y una salida complicada le lastró, pero un giro en la estrategia le ayudó a adelantar varios coches y suspirar por terminar la prueba haciendo una buena gestión de los neumáticos. El madrileño aseguró que pasará muchas horas investigando las diferencias entre el Ferrari a una vuelta y en ritmo de carrera en este parón de tres semanas hasta Austin.

«La estrategia ha sido arriesgada y era ir al límite porque me ha hecho muy lento al final de carrera, pero si queríamos pasar a la mitad de la parrilla que teníamos delante era necesario, lo hemos tenido que hacer y al final nunca sabremos si hubiéramos hecho lo contrario. Lo que sí está claro es que hemos acabado séptimos, que era más o menos donde nos daba la predicción, sobre todo saliendo por el lado sucio, teniendo que evitar a un Williams en la salida que casi nos hace perder la carrera en la curva 1 y a partir de ahí acabando en los puntos que era el objetivo. Ha sido un fin de semana intentando limitar daños», comenzó Sainz.

«Hemos pensado en un coche de seguridad, teniendo una blanda nueva, se podría haber hecho más daño al final, pero es lo que hay. No ha sido nuestro fin de semana. Hemos limitado daños, hemos hecho buenos adelantamientos, mostrado buen ritmo cuando he tenido la oportunidad de mostrarlo y luego al final en Singapur no iba a ser fácil saliendo décimo», explicó.

«Está claro que el coche de este año y yo de vez en cuando en la clasificación nos cuesta encontrar el punto exacto donde poner el neumático para hacer una buena vuelta. El año pasado era el punto fuerte del coche, este año es la carrera y en clasificación cuesta más. Hay que acabar de descubrirlo y saber por qué y ver cómo podemos mejorarlo de aquí a final de año», dijo.

«Para salir por el lado sucio no lo hice mal. Salí relativamente bien. Luego en la curva 1 tenía que tener cuidado con Charles (Leclerc) delante y luego llegó un Williams por el interior frenando tardísimo que casi se nos lleva dos puestos. No ha pasado absolutamente nada, pero sí que cuando te estás jugando el campeonato de constructores con el equipo ahí tienes que tener cuidado con coches que tiene menos que perder, que les va la vida en la salida y tú cuando te juegas tantos puntos para el equipo tienes que tener más cuidado», añadió ante los medios de comunicación hispanohablantes en el circuito de Marina Bay.

Sainz estudiará el Ferrari hasta llegar a Austin

«Positivo saco el ritmo de carrera, mientras que la clasificación ha sido nuestro punto débil, que es algo que para las últimas seis carreras me gustaría analizar con calma y ver cómo podemos mejorar», aseguró. «Hay que esperar a pistas como Austin para ver qué tal va el coche», finalizó Sainz tras la carrera en Singapur.