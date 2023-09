US open 2023 A qué hora juega hoy Alcaraz vs Zverev y dónde ver en España los cuartos del US Open 2023

Carlos Alcaraz y Alexander Zverev se enfrentan en los cuartos de final del US Open 2023, último Grand Slam del año

Carlos Alcaraz ya se ha plantado en los cuartos de final del US Open 2023 tras imponerse a Matteo Arnaldi en tres sets (6-3, 6-3 y 6-4). El murciano sigue firme en la defensa del título del último Grand Slam del año y ahora comienza lo serio, ya que a estas rondas han llegado los mejores del mundo. El de El Palmar tendrá que superar a Alexander Zverev si quiere estar en las semifinales de este campeonato que se disputa en Nueva York.

Flushing Meadows y la pista central Arthur Ashe volvieron a ser testigos de una nueva victoria de Carlos Alcaraz. El murciano, en su paso por el US Open 2023, se ha ido cargando a Dominik Koepfer, Lloyd Harris, Daniel Evans y Matteo Arnaldi. Ahora es Alexander Zverev el que se pondrá delante del joven tenista español en el torneo neoyorquino para pelear por esa plaza en las semifinales.

A qué hora juega Carlos Alcaraz contra Zverev (hora española)

Carlos Alcaraz, que defiende el titulo del US Open 2023, último Grand Slam de la temporada, y Alexander Zverev, se verán las caras el jueves 7 de septiembre a partir de las 2:30 horas en el último partido de cuartos de final del US Open. Este partidazo en el que pelearán por un billete para las semifinales del Grand Slam disputado en Nueva York podría retrasarse unos minutos debido al encuentro anterior.

Dónde ver por TV el Alcaraz – Zverev

El Carlos Alcaraz – Alexander Zverev de cuartos de final del US Open 2023 se puede ver en directo por televisión a través del canal de pago de Movistar+, que es el medio que ha adquirido los derechos de emisión de este prestigioso Grand Slam en España. Por otro lado, este encuentro eliminatorio también se podrá ver en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+. Además, en OKDIARIO te ofreceremos con la mejor información y la narración juego a juego de este Carlos Alcaraz – Zverev.