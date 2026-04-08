Braga - Real Betis: Horario y canal de televisión para ver gratis en directo el partido de la Europa League.

El Real Betis y el Braga están listos para jugar lo que será un auténtico partidazo en la ida de los cuartos de final de la Europa League, aunque no será definitivo, ya que todo se decidirá dentro de una semana en el Estadio de La Cartuja. Los de Manuel Pellegrini esperan llevarse un buen resultado de tierras lusas, aunque son conscientes de que no será nada sencillo. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo este partido que se juega en el Estadio Municipal de Braga.

Horario del Braga – Real Betis: cuándo es el partido de la Europa League

El Real Betis viaja a Portugal para enfrentarse al Braga en el partido que corresponde a la ida de los cuartos de final de la Europa League. El conjunto verdiblanco afronta esta eliminatoria con el factor campo a su favor, por lo que espera sacar un resultado positivo del Estadio Municipal de Braga para, la próxima semana, tener todo de cara y cerrar su pase a las semifinales en el Estadio de la Cartuja. Tenemos que recordar que el equipo que pase a la siguiente fase se tendrá que ver las caras con el ganador del cruce que protagonizarán el Friburgo y el Celta.

A qué hora es el partido de la Europa League Braga – Real Betis

La UEFA programó este emocionante Braga – Real Betis de la ida de los cuartos de final de la Europa League para este miércoles 8 de abril, un día poco habitual para los encuentros de la competición de plata del viejo continente. El horario escogido por el organismo que preside Aleksander Ceferin ha sido el de las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa en los aledaños del Estadio Municipal de Braga entre los aficionados para que el balón ruede de manera puntual.

Dónde y cómo ver gratis el Braga vs Real Betis en directo por TV online y en vivo

Movistar+ fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para emitir en nuestro país todos los encuentros de la competición de plata del viejo continente, así como de la Champions League y de la Conference. El Braga – Real Betis correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Europa League se podrá ver en directo por televisión a través de uno de los canales de Movistar Liga de Campeones. Hay que recordar que se trata de un canal de pago al que habrá que estar suscrito, por lo que el choque que jugarán los verdiblancos en el Estadio Municipal de Braga no se podrá ver gratis por la TV.

Todos los hinchas del cuadro de Heliópolis y los seguidores de las diferentes competiciones continentales deben saber que también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Braga – Real Betis de la ida de los cuartos de final de la Europa League a través de la aplicación de Movistar+. Esta app se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como se podrá acceder a la web de este medio con un ordenador para no perderse nada de lo que suceda en el Estadio Municipal de Braga.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO vas a encontrar todo lo que suceda en la previa de este choque, así como el del resto de equipos españoles que jueguen competiciones europeas. Una vez termine el Braga – Real Betis de la ida de los cuartos de final de la Europa League publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en el Estadio Municipal de Braga.

Dónde escuchar por radio en directo el Braga – Real Betis

Por otro lado, todos los seguidores del equipo que entrena Manuel Pellegrini que no vayan a poder ver por la televisión en directo ni en vivo online ni en streaming este Braga – Real Betis de la ida de los cuartos de final de la Europa League deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, RNE o la Ser conectarán con el Estadio Municipal de Braga para contar todo lo que esté ocurriendo en tierras lusas.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Braga – Real Betis

El Estadio Municipal de Braga, situado en la ciudad del mismo nombre, será el campo donde se jugará este emocionante Braga – Real Betis que corresponde a la ida de los cuartos de final de la Europa League. Este campo se inauguró en 2003 y tiene capacidad para acoger a unas 30.000 personas, por lo que se espera que este recinto deportivo que fue sede de la Eurocopa 2004 presente un gran ambiente en sus gradas este miércoles.

La UEFA designó al árbitro alemán Felix Zwayer para que dirija la contienda que protagonizarán el Braga y el Real Betis en la ida de los cuartos de final de la Europa League. Su compatriota Robert Schröder será el encargado del VAR, por lo que revisará todas las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de considerarlo oportuno, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a revisar la acción en cuestión al monitor que estará instalado en la banda del Estadio Municipal de Braga.