El Atlético comienza la jornada 26 a cuatro puntos del Betis, tercer clasificado, pero aspira a terminarla a uno o a dos de diferencia. Para ello debe ganar esta noche (21.00 horas Metropolitano) al Celta y esperar que los verdiblancos no sumen los tres puntos el domingo en el derby sevillano. El objetivo es llegar bien situado al decisivo partido de la próxima semana en el Benito Villamarín, que puede marcar la tendencia que se siga en lo que queda de Liga.

Toda la planificación rojiblanca de aquí a final de temporada va dirigida a obtener una plaza en la próxima Champions, y el Betis es el enemigo al que señalan como más factible de superar porque el Barcelona está al alza y parece difícil que vaya a volver a caer. De ahí la importancia de mantener las distancias con los verdiblancos y de no perder en la jornada siguiente en Sevilla. Todo un cuento de la lechera que pasa, por supuesto, por sumar de a tres esta noche ante el Celta.

Los gallegos llegan al Metropolitano en una situación relativamente cómoda y con el recuerdo del empate a dos que lograron la pasada temporada gracias a los goles de Santi Mina. Ese resultado sería hoy catastrófico para los de Simeone, que han elevado su autoestima con los dos últimos partidos ante Osasuna y Manchester, pese a que no pudieron consumar su objetivo de ganar a los ingleses.

Vuelve Carrasco, que por sanción no pudo jugar en Champions, y es bastante probable que el Cholo repita la delantera que alineó en Pamplona, con Luis Suárez y Joao. El menino, con dos goles en los dos últimos partidos, se ha ganado la continuidad y está ante la oportunidad de erigirse por fin en la referencia en ataque del equipo. Además vuelve Griezmann a la Liga tras su prolongada ausencia. No parece que vaya a ser titular, pero sí que tendrá más minutos que ante el Manchester. Donde sí habrá cambios será en la defensa, en la que entrarán probablemente tanto Felipe como Hermoso.

«Los chicos hicieron gran esfuerzo ante el Manchester», dijo ayer Simeone en la rueda de prensa, dando a entender que habría rotaciones. Hoy se verá hasta qué punto mueve el equipo.

En definitiva el once inicial podría ser el formado por Oblak, Llorente, Savic, Felipe, Hermoso, Herrera, Kondogbia, Lemar, Carrasco, Joao y Luis Suárez, aunque Simeone también podría dar descanso a alguien del centro del campo y devolver al once inicial a De Paul, que no jugó ante el Man’U y estará más fresco.

El Celta lleva dos empates consecutivos en el Metropolitano, donde no pierde desde 2019 y llega al partido de esta noche con el respaldo de cinco jornadas consecutivas de imbatibilidad. Ya ha demostrado en el pasado que es un rival difícil y no lo pondrá fácil.

Pita Hernández Hernández, de mal recuerdo para el Atlético en Los Cármenes esta temporada, y se espera una buena entrada en el estadio pese al previsible frío que hará a las nueve de la noche en Madrid porque los aficionados confían en que el equipo vuelva a calentarles como hizo en muchos momentos del partido ante el Manchester. Claro que ahí estará el Celta para tratar de evitarlo. Veremos si lo consigue.