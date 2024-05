La ardiente Raffaella Fico cuenta detalles de sus romances con Cristiano y Balotelli: «Cuernos…»

Raffaella Fico es una conocida modelo y cantante italiana que en su día se dio a conocer especialmente tras sus romances con Cristiano Ronaldo y Mario Balotelli, este último padre de su hija. La televisiva reconoce que el delantero italiano le fue infiel muchas veces, aunque a la larga explica que le ha perdonado simplemente por el hecho de haberle dado la oportunidad de ser madre. Además, guarda un buen recuerdo del jugador portugués y los once meses que estuvieron juntos.

Una Raffaella Fico que ahora ha querido desvelar algunos de los secretos de esas dos relaciones que mantuvo con estrellas del mundo del fútbol. La famosa showgirl explica sobre su «pequeña e intensa historia» con Cristiano Ronaldo que «yo tenía 20 ó 21 años, estaba en Cerdeña en un evento, lo conocí en esa ocasión, él se acercó a mí, empezó a cortejarme y intercambiamos números. Así comenzó esta pequeña historia».

CR, el primer novio de Raffaella Fico

La modelo italiana reconoce en RAI 2 a Monica Setta que «yo ni siquiera sabía quién era. Estaba con mi agente que me dijo ‘mira a quién tienes’ y le pregunté quién era, me explicó que era uno de los mejores futbolistas del mundo». Raffaella Fico define su romance con Cristiano Ronaldo como «una historia hermosa, intensa, que guardo en mi corazón. Fue mi primer novio…».

La influencer también cuenta los detalles sobre su relación sentimental con Mario Balotelli, polémico futbolista con el que tiene una hija de 11 años llamatada también Rafaella: «Conocí a Balotelli en la discoteca, fui allí con su hermana, a quien había conocido en ‘La Isla de los Famosos’. Su hermana le dio mi número, luego empezamos a hablar, salimos juntos y al final de la tarde sacó del capó del coche un ramo de rosas».

Raffaella Fico cuenta sobre la paternidad de Balotelli que el jugador «no quería ser padre y me pidió una prueba de ADN», algo que considera que fue «tal vez porque era demasiado joven y un poco picante, al principio no tenía ganas de ser padre». Además, no esconde que el ariete le fie infiel muchas veces durante su relación.

«No le guardo rencor, le he perdonado todo, porque de nuestra relación nació nuestra hija y ella es mi gran amor. Ha habido traiciones, cuando estábamos juntos me traicionó… Me engañó en más de una ocasión, eran cuernos públicos, no se podían ni ocultar. Lo perdoné porque estaba muy enamorada… Balotelli fue el gran amor de mi vida», finaliza.