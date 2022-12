Amparo Folch: «Estoy radiante de alegría porque se ilumina un camino»

Amparo Folch apenas puede contener su alegría. Esta entrenadora personal y creadora del proyecto “Entrena tus alas” de Affit ha sido una de las agraciadas en la reciente entrega de los Premios Iberdrola Supera. Gracias a ello, ahora cuenta con la tranquilidad de saber que esos 50.000 euros le servirán para mantener esta iniciativa que ayuda a niños y adolescentes con problemas de salud mental a través de la actividad física.

Pregunta: ¿En qué consiste el proyecto?

Respuesta: Va dirigido a niñas de 3 a 18 años que están pasando por un proceso de patología o de trastorno de la salud mental. Les ayudamos a que superen ese mal momento a través de la actividad física y el deporte, desde ejercicios de mindfulness o yoga hasta ejercicios de entrenamiento funcional, pasando por pequeños grupos trabajando en dinámicas que vienen del coaching. A través de la actividad física, salen de un entorno de tristeza, al mover el cuerpo empiezan a mover las emociones y a buscar esa mejora. De esa forma podemos ayudar a revertir la situación que están viviendo.

P: ¿Cómo ayuda el ejercicio a estos jóvenes?

R: La salud mental abarca desde un instante de perdernos en nuestra vida a patologías más severas, así que la mejora va en función de en qué momento se encuentre el niño o el adolescente. El año pasado estuvimos en la Unidad Educativa Terapéutica del Hospital de Castellón trabajando con chicas y chicos que estaban un poco más malitos. El proyecto les ayudó a resolver problemas, superar frustraciones, mantener la calma. La tristeza puede ser muy cíclica, como un torbellino que te atrapa y del que no sabes cómo salir. La actividad física les ayuda a salir de eso.

P: La mejoría mental a través de la mejoría física

R: Tenemos niñas que no están relacionándose en sus colegios, niñas que no mueven su cuerpo por culpa de los trastornos alimentarios. Intentamos realizar un entrenamiento personalizado para cada caso según las necesidades que tengan. A una le sienta bien el yoga y a otra un entrenamiento funcional más intenso. Al final se trata de mejorar la mente a través del ejercicio físico. La mente es la que nos bloquea el cuerpo. Hay muchas ideas, a veces muy repetitivas, que nos vienen. Son emociones muy intensas que no nos permiten ver la realidad de lo que está sucediendo. Muchas veces el cuerpo no nos permite movernos, cuando sientes miedo te paralizas. Y es mucho más fácil desbloquearte si sabes cómo funciona tu cuerpo.

P: ¿Qué supone el apoyo de Iberdrola a tu proyecto?

R: Es un programa costoso. Las familias que ya están llevando a sus hijos al psicólogo tienen que decidir entre el psicólogo o la actividad física, y eligen al psicólogo. Así que el proyecto no podía salir. El apoyo que hemos recibido con este premio nos va a permitir poder llevarlo adelante para ayudar a quien lo necesite. Estoy radiante de alegría porque se ilumina un camino y un futuro al menos para los próximos dos años. Ahora sabemos que tenemos unos fondos que podemos invertir en ayudar a todos estos chavales.