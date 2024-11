Alonso ya está en São Paulo para correr el GP de Brasil tras superar un virus estomacal

Ahora sí, Fernando Alonso está en Brasil. El asturiano, que había regresado a Europa entre la disputa de los grandes premios de México y Brasil, ya ha arribado de manera definitiva en Interlagos. Fernando sufrió una infección intestinal que requirió de un especialista. Se ausentó de la jornada con la prensa, pero se subirá al AMR24 para un fin de semana cargado por el añadido del sprint.

«Fernando no podrá participar en la jornada de prensa en Brasil. Fernando sufrió una infección intestinal en la previa del Gran Premio de Ciudad de México. Regresó a Europa para recibir más tratamiento por parte de un especialista. El día adicional de tratamiento ha retrasado sus planes de viaje a Brasil, pero le asegura que estará listo para la carrera de este fin de semana», aseguraba Aston Martin en un comunicado.

Fernando viajó de vuelta a Europa para asegurarse de que no sufría nada más adicional a su infección intestinal. Tras una revisión exhaustiva emprendió viaje de vuelta al otro lado del charco para subirse al AMR24 en el trazado de Interlagos.

Del avión al monoplaza. El asturiano se ausentó de la jornada de prensa y su aparición fue directamente en el circuito para rodar en los primeros y últimos entrenamientos libres en Brasil. Precisamente el último lugar que le ha visto subirse al podio hace prácticamente un año. Alonso y Pérez regalaron un final de carrera emocionante que se saldó con el vigoroso tercer puesto de Fernando.

El mexicano le dio caza en las últimas vueltas, Alonso se defendía como podía. Trataba de descontar vueltas al reloj con unas gomas más viejas que las de Checo. En el penúltimo giro, Pérez le arrebató la posición. Restaban poco más 6 kilómetros para cruzar la meta. Fernando tenía por delante una vuelta y media para no dejar escapar un podio cocinado durante todo el gran premio.

Así que se pegó al alerón trasero de Checo y en culminó una maniobra brillante en dos actos, en los dos puntos de DRS del circuito. En el primero se lo preparó para acercarse y salir de la S de Senna siendo una prolongación del Red Bull. Y en el segundo, se lanzó por el exterior para certificar su resiliencia.

Ahora la realidad es bien distinta. El AMR24 no es ni una sombra del AMR23. Cada paquete de mejoras no trae consigo el progreso en el rendimiento de un monoplaza que es el séptimo de la parrilla en cuanto a prestaciones. Restan cuatro citas para que Aston Martin en general y Alonso en particular se centren-por completo- en el diseño del próximo coche.