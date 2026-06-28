Alonso pone en su sitio a la FIA por su sanción y la permisividad con Russell: «Lo mismo me meten 3 segundos»

Fernando Alonso puso en su sitio a la FIA tras otro fin de semana lleno de disparidad de criterios en el Gran Premio de Austria. Después de permitir que George Russell se le llevase la pole tras el accidente de Max Verstappen y con doble bandera amarilla, este domingo la Federación Internacional del Automóvil sancionó al asturiano con cinco segundos por exceder levemente la velocidad en el pit lane (0,1 kilómetros por hora).

El piloto de Aston Martin también debe declarar ante los comisarios tras la carrera, algo que ni él mismo sabía, por ignorar presuntamente banderas azules (aviso de coches doblándote). Alonso se lo tomó a broma en declaraciones que recoge Marca: «No sé, ahora iré… lo mismo me meten tres minutos de sanción».

Alonso sigue con la lupa de la FIA, mientras que a Russell ni se le investigó por rebasar la velocidad tras el accidente de Verstappen en la conclusión de la clasificación. De ahí una parte de su respuesta tras la carrera del Mundial de Fórmula 1 2026 en Spielberg: «Ya se vio ayer con la bandera amarilla…»

Alonso y las sensaciones con el Aston

Después de un sábado del que salió contento pese al penúltimo puesto para la parrilla, Alonso volvió a hablar de la dificultad de pilotar el Aston Martin: «Lo esperado… Sabemos dónde estamos y que haremos lo mismo en Silverstone y Spa. Hay que aprender todo lo que podamos y mejorar las cosas operacionales que necesitamos. Es tiempo para eso». «Estamos lejos en cuanto a ritmo. Nada nuevo. Venimos al fin de semana sabiendo el desafío que tenemos», aseguró una vez más.