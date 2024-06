El agente de Lobotka confirma un acuerdo con el Barcelona para su fichaje previo al despido de Xavi

El representante de Stanislav Lobotka ha desvelado que tenían un acuerdo para el fichaje del jugador por el Barcelona, pero que el despido de Xavi Hernández complica su desembarco en Montjuic. El mediocentro eslovaco está siendo una de las sensaciones de esta Eurocopa, lo que ha hecho que se especule con su salida del Nápoles. Ahora, su agente, Branislav Jarusek, ha afirmado que habían cerrado un acuerdo con el club catalán pero que su llegada, tras la marcha del técnico, está en el aire debido a los problemas económicos del conjunto azulgrana. Pese a ello, confirma que la operación «no se ha caído».

«Cerramos un acuerdo con el Barcelona, pero cambió de entrenador. Tienen varios problemas financieros y la situación no está clara. No se ha caído y la situación está evolucionando», ha desvelado Jarusek sobre el fichaje de Lobotka por el Barcelona. Además, ha señalado que «todo el mundo conoce la calidad de Lobotka, en Barcelona, Madrid e Inglaterra».

Pese a que tienen un acuerdo con el Barcelona previo a la salida de Xavi del club, el representante de Lobotka confirma que no será nada sencillo que salga de su actual equipo. No es un secreto la dureza de Aurelio de Laurentiis, presidente del club italiano, a la hora de negociar.

«Lobotka puede volver al Nápoles y todos estaríamos felices. Ahora es lo más probable. El Nápoles no va a dejar que uno de sus mejores jugadores se vaya si no es por una gran cantidad. Muchos entrenadores están buscando este tipo de centrocampista y estoy hablado con alguno de ellos», ha confirmado.

De esta forma, el agente del checo confirma, además, que el Barça no es el único interesado en hacerse con los servicios de su jugador, de 29 años. El futbolista ha sido una de las grandes sensaciones de la temporada y, ahora, sigue confirmándolo en la Eurocopa. El hecho de no jugar Champions el próximo curso con el cuadro partenopeo, además, hace que se le busque una salida hacia un equipo de la élite continental.

En este sentido, el agente confirma que el Barcelona ha sido uno de los que ha llamado a la puerta, hasta el punto de alcanzar un acuerdo con Lobotka para unirse al club este verano. Sin embargo, la operación ha quedado en el aire debido al despido de Xavi y a los problemas económicos que sufre la entidad.

El fichaje de Lobotka por el Barcelona, en duda

La continuidad del técnico sí que acercaba la posibilidad de fichar por el Barça, puesto que Xavi ya mostró en su momento el interés en él. A raíz del cruce en octavos de final de la Champions League, se deshizo en elogios hacia él, lo que llevó después a conversaciones para tratar de cerrar su contratación de cara al próximo curso, en el que buscarán pelear por los títulos, algo que les ha quedado muy lejos en la presente temporada.

«Es un jugador que me gusta, a nivel de construcción, no pierde el balón y me gustaría verlo en un equipo como el Barcelona. Marca la diferencia para el Nápoles», señaló entonces el entrenador. Ahora, con su despido y la llegada de Hansi Flick al banquillo, el fichaje de Lobotka está en el aire.