Zygmunt Bauman, filósofo: «Lo que antes era un proyecto para toda la vida hoy se ha convertido en un atributo del momento. Una vez diseñado, el futuro ya no es para siempre, sino que necesita ser montado y desmontado continuamente»

Zygmunt Bauman fue uno de esos pensadores que incomodan porque dicen en voz alta lo que uno intuye, pero no sabe cómo nombrar. Su concepto de modernidad líquida, esa metáfora de un mundo donde nada solidifica, donde las formas cambian antes de que podamos asentarnos en ellas, sigue siendo hoy más vigente que cuando lo formuló. Y pocas frases suyas lo ilustran tan bien como esta: lo que antes era un proyecto para toda la vida hoy se ha convertido en un atributo del momento. Una advertencia disfrazada de descripción.

Bauman no hablaba solo de trabajo o de relaciones sentimentales, aunque ambos sirven como ejemplos perfectos. Hablaba de algo más profundo: de la manera en que los seres humanos construyen su identidad y planifican su existencia. Durante siglos, la vida se organizaba en torno a estructuras estables, una profesión, una pareja, una comunidad, una fe, que funcionaban como columna vertebral. Esas estructuras daban sentido, pero también seguridad: uno sabía quién era porque sabía dónde estaba. Lo que Bauman observó, con la lucidez incómoda que le caracterizaba, es que esas estructuras se han vuelto provisionales. Ya no se construye para siempre. Se construye para ahora, con la conciencia, a veces liberadora, a veces angustiante, de que habrá que reconstruir.

La identidad según la frase de Zygmunt Bauman

Durante la mayor parte de la historia humana, la identidad era algo que se heredaba más que algo que se elegía. El hijo del herrero era herrero. La hija de tal familia se casaba con alguien de tal otra. Las trayectorias vitales tenían una lógica casi narrativa: principio, desarrollo y desenlace más o menos previsible. Esto tenía sus claroscuros evidentes, la rigidez podía ahogar, pero también ofrecía algo que hoy escasea: la sensación de que el suelo que pisabas era firme.

Lo que Bauman describe, como explica una publicación en Revistas Científicas Complutenses, es la disolución de ese suelo. En la modernidad líquida, la identidad deja de ser un punto de llegada y se convierte en un proceso sin fin. Uno se reinventa de profesión a los 40, rehace su vida sentimental a los 50, cambia de ciudad, de valores, de prioridades. La flexibilidad se celebra como virtud, y en muchos sentidos lo es. Pero tiene un coste que no siempre se nombra: el agotamiento de tener que decidir constantemente quién se quiere ser, sin mapas claros y con la sospecha de que cualquier decisión podría haber sido otra.

El trabajo y el amor en la era de lo provisional

Dos ámbitos concentran especialmente bien lo que Bauman quería decir. El primero es el trabajo. La idea de una carrera lineal (entrar en una empresa, crecer dentro de ella, jubilarse con un reconocimiento) ha dejado de ser la norma para convertirse en una rareza.

Según datos del Eurofound, organismo de la Unión Europea que estudia las condiciones laborales, la movilidad laboral en Europa ha aumentado de forma sostenida en las últimas décadas, con trabajadores que cambian no solo de empresa sino de sector y de tipo de contrato con una frecuencia que habría resultado impensable para generaciones anteriores. Lo provisional ya no es la excepción: es el modelo.

El segundo ámbito es el de las relaciones. Zygmunt Bauman, filósofo, habló en su momento de las «relaciones de bolsillo»: vínculos que se guardan y se sacan según conveniencia, que se mantienen activos con bajo coste emocional y se abandonan cuando dejan de resultar satisfactorios.

Las aplicaciones de citas y las redes sociales han dado forma tecnológica a esa intuición. La Organización Mundial de la Salud ha señalado en varios informes que la soledad y el aislamiento social son uno de los grandes problemas de salud pública del siglo XXI, y es difícil no ver ahí una conexión con esta cultura de vínculos ligeros y fácilmente desechables.

Libertad y vértigo: las dos caras de lo líquido

Sería injusto leer a Zygmunt Bauman solo como un nostálgico del orden perdido. Él no proponía volver a las estructuras rígidas del pasado, que también oprimían, y mucho, sino invitar a una mirada lúcida sobre lo que se gana y lo que se pierde en este nuevo modo de habitar el mundo. La libertad de reinventarse es real. El vértigo que produce también.

Quizá la clave esté en aprender a construir sobre lo provisional sin perder el hilo de la identidad propia. En encontrar continuidad no en las estructuras externas, que cambiarán, sino en la manera de relacionarse con el cambio. Bauman no daba recetas. Pero sí ponía nombre a algo que muchos sienten sin saber cómo decirlo: que vivir hoy exige una energía particular, la de montar y desmontar sin dejar de ser uno mismo.