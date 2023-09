Un vuelo a Barcelona da media vuelta a causa de la diarrea de un pasajero: estaba «por toda la cabina»

Son muchas las circunstancias que pueden ocurrir en un avión, pero lo que ha sucedido recientemente en un vuelo que salió de Atlanta con destino a Barcelona es algo sin precedentes, ya que se vio obligado a dar la vuelta por la diarrea «incontrolable» de un viajero.

El Airbus A350 de la aerolínea Delta despegó de Atlanta y, en principio, todo transcurría con normalidad. Sin embargo, tras dos horas de trayecto, la tripulación tomó la decisión de dar la vuelta. Fue uno de los pilotos quien informó de que uno de los pasajeros del vuelo sufría un episodio de diarrea «por toda la cabina». Un suceso que el mismo piloto catalogó como un «riesgo biológico».

El incidente causó problemas entre los pasajeros, pero tras varias horas de limpieza, el vuelo se pudo reiniciar. Afortunadamente, el avión llegó a Barcelona, aunque con una nueva tripulación y con ocho horas de retraso.

Esto sucedió el pasado 1 de septiembre, así que desde entonces varios pasajeros han dado su testimonio. Carles ha relato cómo vivió el momento durante una entrevista en el programa de radio ‘Versió RAC 1’: «Se había dado cuenta de que había una persona que estaba estirada y enferma y que por un motivo biológico volvíamos al aeropuerto de Atlanta».

Y añade: «Aquello era un festival; lo habían tapado pero había desde medio avión hasta que sales todo lleno de diarrea». Asegura que podría haber «manchado 15 o 20 filas». Sin embargo, no se notaba ningún olor dentro de la cabina.

Además, desvela que el pasajero «no requirió asistencia médica a bordo porque yo y mi pareja somos médicos y nadie solicitó la presencia de un médico».

Delta Air Lines A350 from Atlanta to Barcelona on Friday night was forced to turn around after a passenger had diarrhea. pic.twitter.com/VOy8uqQofi

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 6, 2023