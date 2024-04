El truco para calcular la cantidad exacta de arroz por persona con el que vas a ahorrar tiempo y dinero

Calcular la cantidad exacta de arroz por persona es uno de los grandes retos que debes poner en práctica con los que vas a ahorrar tiempo y dinero. Uno de los básicos de toda cocina, al igual que los huevos y el pan, es el arroz.

Un ingrediente low cost que nos permitirá crear platos increíbles, siempre y cuando seamos capaces de conseguir el resultado deseado. Solo debemos poner la cantidad exacta de arroz por persona para que nos quede bien, pero también para no desperdiciar nada de comida con este truco.

Debes poner la cantidad exacta de arroz por persona

El arroz como cualquier otro ingrediente que incorporamos a nuestra comida debe estar perfectamente medido. No podemos tirar una comida que es esencial que disfrutemos todos. Es decir, necesitamos que cada uno de los alimentos que compremos sea utilizado.

No hay nada peor en los tiempos que corren que tirar comida. No importa el precio o la cantidad, es algo que en otros tiempos seria impensable que sucediera y en la actualidad sería algo contraproducente. Medio mundo sufre las consecuencias de la falta de alimento, por lo que es indispensable disponer de todos los elementos necesarios para poder sobrevivir sin necesidad de tirar nada.

Somos unos privilegiados al tener un plato de comida en la mesa, por lo que debemos dar gracias y aprovechar al máximo estos alimentos. Para conseguirlo, hay que saber calcular perfectamente las cantidades de arroz que se utilizarán para cada uno de los comensales.

De esta manera comeremos lo necesario y además nos aseguramos un arroz perfecto. La cantidad de arroz sumada con el caldo o el agua que debemos mezclar es lo que acabará de darnos el acabado perfecto con todos los ingredientes necesarios para disfrutar de nuestra comida.

Vamos a descubrir una forma de medir las cantidades extraordinaria. Justo para saber en todo momento qué es lo que debemos comer y cómo hacerlo de la mejor manera posible. Si te preocupa crear la paella perfecta, con las cantidades adecuadas para conseguir un arroz de excepción, no lo dudes, esta receta te enamorará.

Vas a lograr el plato de 10 que estás buscando, cocinado en un abrir y cerrar de ojos de una manera de excepcional. Toma nota de cómo calcular exactamente las cantidades de arroz que necesitas para no pasarte y tirar comida, pero también para que nadie se quede con hambre.

Este truco te ahorrará tiempo y dinero cuando cocines arroz

Poner las cantidades justas de comida también supone ahorrar tiempo y dinero, no solo en este alimento, sino también en la manera en la que cocinamos un tipo de ingrediente que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante. Toma nota de cuánto de este alimento debes comer para conseguir el acabado perfecto en todos los sentidos.

En caso de tener báscula en la cocina, calcula 100 gramos, es la cantidad de arroz que debe comer una persona. Evidentemente, no será lo mismo un arroz que cocines para toda la familia un domingo que un arroz para guarnición entre semana, las cantidades pueden ser más abundantes cuando se trata de un plato principal.

Pero para no equivocarte la medida justa son estos 100 gramos. De no tener báscula para pesar las cantidades, debes tener en cuenta que media taza de desayuno son 100 gramos de arroz. Por lo que calcula dos tazas si sois 4 en la familia y seguro que no te equivocarás.

La ventaja de tener una taza o un vaso de referencia es que será mucho más fácil añadir la cantidad justa de líquido para conseguir que nos quede un arroz de excepción. Es cuestión de prepararse para crear una receta de esas con las disfrutarás al máximo.

Por cada media taza de arroz coloca una entera de agua. Es decir, necesitas siempre el doble de arroz que de agua. Una forma de cocinar el arroz perfectamente teniendo en cuenta que al final del proceso te quedará una receta realmente espectacular, con la medida justa de esta base principal.

Un simple arroz con caldo de pescado puede ser una receta espectacular para disfrutar de unos sabores y de unos ingredientes que pueden acabar siendo los que marquen la diferencia. Nunca un arroz ha podido ser tan delicioso y estar mejor calculado.

Con esta base puede cocinar infinidad de recetas, el secreto consistirá en añadir la cantidad justa de arroz y de estos alimentos que acabarán siendo los que nos acompañen en estos días. Atrévete a cocinar una receta espectacular que te permita disfrutar en primera persona de una serie de elementos que han acabado siendo esenciales. Las cantidades adecuadas te harán disfrutar del arroz en su punto y con el sabor que más te gusta.