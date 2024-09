El test de personalidad que desvela tu inteligencia según cómo llevas el bolso

Tu inteligencia o tu manera de ser quedarán al descubierto, según la manera que tengas de llevar el bolso. Este elemento tan personal, sin el cual nunca salimos de casa, se ha convertido en un complemento que dice mucho de nosotros mismos. Es una parte esencial sin la cual no podemos salir. Habrá llegado el momento de emprender algunos cambios que son fundamentales y que quizás acaben siendo los que nos marquen de lleno en estos momentos.

El bolso hoy en día no es sólo un complemento, es un signo de identidad. Es una primera impresión que no solo tiene que ver con su forma, también la forma de llevarlo dice mucho de nosotros mismos. Siendo un elemento que puede acabar siendo el que marque un antes y un después en nuestro armario. Todas nos hemos enamorado alguna vez en la vida de un bolso, ese amor que nos hace no separarnos de él y mantenerlo hasta el final de sus días. Ese bolso tenía un significado más profundo que un simple complemento, la forma de llevarlo, podría ser uno de los elementos que nos hace reaccionar y sentir en cierta manera esa forma de actuar automática que dice mucho de nosotros mismos.

Dice mucho de ti la manera de llevar el bolso

Un test visual que nos permite conocer a una persona, pero también a nosotras mismas. De la misma forma que es importante el tipo de bolso, por lo general, nos dejamos llevar ante lo que tenemos por delante y lo que nos está esperando. Es el momento de apostar claramente por unos compromisos que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

Son tiempos de cambios y de esperar una nueva realidad que nos dirá mucho más de lo que somos. No sólo el bolso importa, sino la forma de llevarlo, a veces por desconfianza, pero también ante una manera de estar pendientes de que nos puede afectar de lleno. Las circunstancias externas también afectan a la manera de usar este bolso.

Al final, lo que acabamos necesitando es un bolso que se adapte a nuestro estilo de vida, directa o indirectamente nos refleja este elemento. No es solo un complemento, sino que todo lo que sentimos con él va mucho más allá. Es el elemento con el que debemos familiarizarnos y sin el que no salimos de casa.

Este test revela tu personalidad según cómo llevas el bolso

Hay 5 tipos de personalidades, según genial.guru, el lugar que han realizado este test de forma original. Es una manera de atender este elemento que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días. De forma permanente o en un momento puntual, estaremos reflejando este tipo de personalidad.

Persona N° 1

Las personas que prefieren usar mochilas en vez de bolsos, son prácticas, están dispuestas a cambiar y a aventurarse a algo nuevo. Una mochila está escondida por lo que suelen guardar más secretos de lo que parece. Además de llevar en ella muchas más cosas de las que necesitan, pueden ser expertos en acumular sentimientos o historias del pasado.

Persona N° 2

Las personas que llevan su bolso en la mano lo saben todo de todos, menos de sí mismos. Quieren notar que su vida está controlada, a través de un bolso que sujetan con fuerza. Suelen querer tenerlo todo, aunque rara vez lo consiguen, con una mano ocupada y una mente pendiente de los demás, no llegan a cumplir sus objetivos,

Persona N° 3

Las personas que llevan el bolso en el hombro son los más tradicionales. Aquellos que temen salirse de la norma y con los que quizás hasta ahora no se habían preguntado porque les cuesta tanto dar determinados pasos.

Persona N° 4

Si llevas el bolso cruzado, tienes una sensibilidad enorme. Te encariñas con todo el mundo, no te separarás de ellos como de tu bolso, en un tirón te puedes ir a la otra parte del mundo agarrado a esa persona que tanto te gusta. Te cuesta hacer las cosas solo y se nota en la manera de llevar el bolso, la inseguridad de perderlo te puede-.

Persona N° 5

Los que lleva el bolso colocado en el cuello son una minoría que quiere asegurarse de que nadie toca sus cosas. Son desconfiados por naturaleza y pueden acabar convertidos en una auténtica pesadilla, cuando se obsesionan con algo acaba pasando algo que puede acabar siendo lo que les haga perder amistades y oportunidades. Suelen aferrarse con fuerza a todo lo que les rodea.

Ahora ya sabes lo que dice la forma de llevar el bolso, recuerda que cada una de estas formas puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante en este día a día al que te enfrentas.