Los Tercios españoles y su lema histórico: «España mi natura, Italia mi ventura y Flandes mi sepultura»

«España, mi natura; Italia, mi ventura; y Flandes, mi sepultura». Pocas frases han quedado tan vinculadas a la historia de los Tercios españoles como estos tres versos. El lema resume, de forma breve y contundente, el destino de muchos soldados que nacían en la Península, encontraban en las campañas de Italia una oportunidad de ascenso, fortuna o reconocimiento y terminaban destinados durante años en los difíciles territorios de Flandes. Su historia permite entender cómo era la vida de los militares de la Monarquía Hispánica.

El origen de los Tercios

Los Tercios surgieron en el contexto de las guerras italianas de comienzos del siglo XVI y se convirtieron en una de las principales fuerzas militares de la Monarquía Hispánica. Diferentes estudios explican que las campañas en Italia llevaron a los monarcas de la Casa de Austria a apostar por soldados profesionales y estructuras militares permanentes. Estas unidades terminarían desempeñando un papel fundamental en los conflictos europeos durante los siglos XVI y XVII.

Aunque habitualmente se habla de «los Tercios españoles», sus ejércitos no estaban formados exclusivamente por soldados nacidos en España. En sus filas participaron hombres de diferentes territorios de la Monarquía Hispánica y también tropas extranjeras. Castellanos, navarros, aragoneses, sardos, portugueses, italianos, alemanes o valones podían formar parte de unas fuerzas cuya composición variaba según la campaña y el momento histórico.

Italia, la tierra de la fortuna

La primera parte del famoso dicho, «España mi natura», hace referencia al lugar de origen del soldado, mientras que «Italia mi ventura» alude a las campañas italianas. Italia fue durante décadas uno de los grandes escenarios militares de la Monarquía Hispánica y también un territorio fundamental para la formación de los soldados profesionales que acabarían sirviendo en otros frentes.

La experiencia adquirida en aquellas campañas permitía a los militares ganar reputación, experiencia y, en algunos casos, dinero. Investigaciones señalan que muchos soldados se alistaban buscando mejorar su posición social, conseguir fortuna y obtener reconocimiento mediante el valor y la experiencia adquirida en combate.

Flandes y una vida marcada por la guerra

La última parte del lema es mucho más sombría: «Flandes, mi sepultura». Los Países Bajos fueron durante décadas uno de los escenarios principales de la guerra entre la Monarquía Hispánica y los rebeldes de las Provincias Unidas. Para los soldados destinados allí, las campañas podían prolongarse durante años y estar marcadas por combates, enfermedades, frío, dificultades de abastecimiento y largos desplazamientos.

Flandes también estaba conectado con Italia y España mediante el llamado Camino Español, una ruta terrestre utilizada para trasladar tropas y recursos desde los territorios italianos hacia los Países Bajos. La existencia de esta vía fue esencial para mantener el esfuerzo militar de la Monarquía Hispánica en el norte de Europa y explica parte de esa imagen del soldado que pasaba de un frente a otro.