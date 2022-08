Wordle español, científico y con tildes del miércoles 24 de agosto de 2022: Soluciones y pistas para la palabra de hoy

Llegamos al miércoles 24 de agosto de 2022 con nuevas pistas para que puedas acertar la palabra de Wordle de hoy con éxito. Estas pistas te darán más detalles sobre la composición de la palabra, su temática y sus letras, así no tendrás que quedarte con las ganas de conocer la respuesta si no te has despertado inspirado. ¡Vamos con ellas!

Si necesitas un empujón extra, también encontrarás la solución de Wordle en español, científico y con tilde.

Antes de ponernos a jugar, la palabra de Wordle de ayer, martes 23 de agosto de 2022 fue FLACA. ¿Diste con ella?

Pistas del reto Wordle en español de hoy

Aquí encontrarás todas las pistas para resolver la palabra de Wordle de hoy en español, es el turno del reto 230, así que vamos con ellas.

Aparecen 2 vocales y además, una de ellas se repite.

Empieza por la consonante ‘B’.

Podrás encontrar la ‘H’.

Acaba con la letra ‘A’.

Desliza hacia abajo para encontrar la solución a la palabra de Wordle en español más abajo, también te daremos más pistas para que puedas seguir jugando al reto de Wordle científico y con tildes.

¿Cómo jugar a Wordle?

Wordle tiene un funcionamiento sencillo, pero cuando empiezas a jugar ya no puedes parar. Cada día tienes que encontrar una nueva palabra y en el modo español, siempre tendrá cinco letras. Tendrás 6 turnos para acertar y el juego te irá marcando el camino. Por suerte, podrás combinarlo con las pistas que te damos para ganar, así no habrá quien te gane y te convertirás en un auténtico experto de Wordle.

El juego te irá guiando durante la partida, si una letra es acertada saldrá en verde, si la letra aparece en la palabra, pero tienes que recolocarla será amarilla. Si salen en gris, es que no hay ni rastro de esa letra en la palabra del día.

Solución de Wordle de hoy en español

¿Necesitas ayuda extra? La solución de Wordle en español para hoy, miércoles 24 de agosto de 2022, es BAHÍA.

Pistas y solución Wordle científico hoy

La palabra de Wordle en modo científico no te lo pondrá fácil hoy, por suerte, tenemos las pistas que necesitas para acertar.

La palabr a empieza y acaba el vocal.

Tiene 3 vocales y 3 consonantes.

Una de las vocales se repite.

Tiene forma de globo.

La solución de Wordle científico para hoy, miércoles 24 de agosto de 2022, es ESFERA.

Pistas y solución Wordle con tildes hoy

¿No hay manera de acertar la palabra de hoy en el modo tildes? ¡No temas! Tenemos las pistas que buscabas para encontrar la palabra de hoy.

La vocal con tilde es la ‘Ó’.

Empieza por la consonante ‘B’.

Aparecen 2 vocales y las 2 se repiten, por lo que hay un total de 4.

Una de las vocales es la ‘I’

La solución de palabra de Wordle con tildes para hoy, miércoles 24 de agosto de 2022, es BIÓNICO.

¿Quieres seguir jugando? Mañana, jueves 25 de agosto de 2022, volvemos con más pistas para que puedas encontrar la solución de Wordle en el modo en español, científico y con tildes.