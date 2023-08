La revelación de género más extravagante que verás jamás: le hace este regalo a su mujer para conocer el sexo del bebé

La fiesta de revelación del género del bebé es una tendencia en auge. A diario vemos vídeos en redes sociales de parejas desvelando el sexo de su futuro hijo acompañados de sus amigos y familia. Existen muchísimas formas de celebrar esta fiesta, y optar por una u otra depende en gran medida de los gustos de los futuros papás y de su presupuesto. Los cañones de confeti con papeles de color rosa o azul son una forma de hacerlo muy divertida, y también económica. También se pueden llenar globos de confeti del color que proceda.

Estas son las opciones más sencillas, pero hay cientos más y, además, continuamente surgen nuevas, como por ejemplo la pistola de agua con pintura lavable. Claro que hay a quienes estas alternativas no son suficientes y deciden llevar la revelación del sexo del bebé a otro nivel. Es el caso de una pareja londinense, que acaba de comprarse un Rolls-Royce Cullinan valorado en 350.000 euros con motivo del nacimiento de su próximo hijo.

El carísimo regalo para revelar el género del bebé

Para revelar el sexo del bebé, tal y como se puede observar en el vídeo compartido en Instagram, se han gastado todavía más dinero en personalizar el interior. La pareja espera expectante mientras contemplan el exterior del coche. Tras una cuenta atrás, dos hombres abren las puertas para revelar un interior azul impresionante. La pareja se abraza antes de subirse a la parte trasera del Rolls-Royce. Sin lugar a dudas, se trata de la revelación de género más extravagante que hemos visto nunca.

Como era de esperar, las reacciones de los usuarios al vídeo no se han hecho esperar: «No me interesaba hacer revelación, ni tener más hijos, hasta que vi este video. Primer paso, buscar un multimillonario que me quiera con un hijo de 2 años y otro de treinta y tantos…»; «Y yo llorando por uno que de broma y una chupeta me ha regalado»; «Estoy seguro que esa mujer está desde que el no tenía nada y juntos lo tuvieron todo», dicen algunos.

Claro que la revelación no ha gustado a todo el mundo: «»Que discreto y humilde su regalo»; «Un interior rosa en un Cullinan negro habría quedado horrible. Consigues ahorrar dinero y cordura teniendo un niño y no arruinaron el coche».

Y a ti, ¿qué te parece esta forma de revelar el género del bebé?