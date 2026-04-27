La reflexión viral de Stephen Hawking: «Las personas tranquilas y silenciosas son las que tienen las mentes más fuertes y ruidosas»

Stephen William Hawking (Oxford, 8 de enero de 1942-Cambridge, 14 de marzo de 2018) es una de las mentes más brillantes que han pasado por la historia de la humanidad. Como físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico, dejó antes de morir trabajos históricos en el marco de la relatividad general y la predicción teórica de que los agujeros negros emitirían radiación, que hoy se conoce como radiación de Hawking. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la reflexión viral de Stephen Hawking y sus mejores frases.

Stephen Hawking es uno de los físicos más importantes de la historia y sus trabajos acerca de los agujeros negros le hicieron contar con numerosas distinciones, entre las que destacan doce doctorados honoris causa, recibir la Orden del Imperio Británico en 1982 y ser galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1989. Entre 1979 y 2009, fue titular de la cátedra lucasiana de Matemáticas en la Universidad de Cambridge.

Stephen Hawking también publicó varios libros, siendo el más importante el titulado ‘Breve historia del tiempo: del Big Bang a los agujeros negros’, que fue un éxito en ventas. El divulgador científico explica en uno de los libros más importantes de la historia de la física el Big Bang, los agujeros negros y los conos de luz. Además de ofrecer información, en este libro también intenta adentrarse en el complejo mundo de las matemáticas para intentar enseñar a los lectores.

La reflexión viral de Stephen Hawking

Stephen Hawking, además de un físico brillante que llegó a donde casi ningún divulgador ha llegado, también es un ejemplo de superación, ya que a los 21 años se le diagnosticó una enfermedad que le acompañaría para toda la vida y que le llevó a acabar postrado en una silla de ruedas: la esclerosis lateral amiotrófica. Pese a vivir paralizado y con un generador de voz, este divulgador siguió ofreciendo conocimiento hasta su muerte a los 76 años.

«Sería trágica, si no fuera graciosa», dijo en su día Stephen Hawking cuando fue cuestionado sobre la vida, que le dio un palo en forma de enfermedad antes de contraer matrimonio por primera vez. Después se casó otra vez y, fruto de los dos matrimonios, tuvo tres hijos.

Sobre su voz, que acabó siendo una seña de identidad, el físico también hizo una curiosa reflexión. «La voz que utilizo es la de un antiguo sintetizador hecho en 1986. Aún lo mantengo debido a que todavía no escucho alguna voz que me guste más y porque a estas alturas, ya me identifico con ella», contó antes de morir. Acerca de la voz y las personas silenciosas también dijo en su día que: «Las personas tranquilas y silenciosas son las que tienen las mentes más fuertes y ruidosas».

Una de las reflexiones más virales de Stephen Hawking tuvo que ver con Albert Einstein, otra de las grandes mentes de la historia de la humanidad. «Einstein se equivocaba cuando decía que ‘Dios no juega a los dados con el universo’. Considerando las hipótesis de los agujeros negros, Dios no sólo juega a los dados con el universo: a veces los arroja donde no podemos verlos», dijo en su día.

«Dado que existe una ley como la de la gravedad, el universo pudo crearse a sí mismo de la nada, como así ocurrió. La creación espontánea es la razón de que exista algo, en vez de nada, de que el universo exista, de que nosotros existamos. No es necesario invocar a Dios para que encienda la mecha y ponga el universo en funcionamiento», dijo en su día sobre la creación del universo.

Una reflexión de Stephen Hawking que ha sido viral en los últimos días, coincidiendo con el regreso del hombre a la Luna para poder descifrar su cara oculta. «Nuestra única posibilidad de sobrevivir a largo plazo es expandirse hacia el espacio. Las respuestas a estas preguntas demuestran que hemos hecho un gran progreso en los últimos cien años, pero si deseamos seguir más allá de los próximos cien años, el futuro está en el espacio. Es por ello que estoy a favor de los vuelos espaciales», afirmó el considerado como uno de los físicos más importantes de todos los tiempos.