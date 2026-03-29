Stephen Hawking, científico: «Los extraterrestres nos visitan, el resultado será como cuando Colón llegó a América, lo que no salió tan bien para los nativos americanos»

La frase de Stephen Hawking científico que ha visto como los extraterrestres nos visitan de una forma que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede ser lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Es hora de apostar por este cambio de tendencia que estamos viendo llegar y que, sin duda alguna puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Cuando la humanidad mira hacia el espacio, lo que puede pasar en breve es un importante giro de guion que podría acabar siendo lo que nos dará una sorpresa inesperada. Este científico nos sumergirá de lleno en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede convertirse en la antesala de algo más. Con la llegada de los extraterrestres hemos descubierto un plus de buenas sensaciones que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle cuenta. Los extraterrestres pueden llegar en cualquier momento, según algunos expertos y lo que pasará después pone los pelos de punta.

El científico Stephen Hawking explicó lo que pasaría si llegarán los extraterrestres

Pensar en que estamos solos en el universo puede ser algo descabelladlo, si tenemos en cuenta lo que puede pasar en estos días en los que quizás hasta el momento no sabíamos. Aún no hemos establecido contacto con alguien que haya llegado de fuera, pero quizás, podremos descubrir algo más si hacemos caso de las enseñanzas vitales de este físico.

Descubrir qué nos espera en un futuro en el que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en cuenta. Este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve. Este universo enorme en el que este científico nos descubrir lo que podría esperarnos en breve.

Un cambio que podría acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa, con unos extraterrestres que ocupan gran parte de las películas de ciencia ficción, pero cuyo desenlace puede convertirse en la antesala de algo terrible. La comparación de Stephen Hawking pone los pelos de punta.

La comparación de los extraterrestres con Colón y su llegada a América

Las enfermedades que acabaron con los nativos o la tecnología que acabó imponiéndose en un nuevo continente que supuso la llegada de un Colón que acabaría con todo lo establecido. Estamos viendo como hay algunas novedades destacadas que van llegando y son las que nos afectarán de lleno.

Este pensamiento hace que los científicos se planteen responder o no a las señales de otros planetas. Puede ser un peligro enorme y este contacto que podría cambiar por completo las reglas, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle puede ser esencial.

Pensar en qué pasará cuando lleguen los extraterrestres puede ser clave. Sobre todo, si tenemos en cuenta que puede ser algo que suceda con más facilidad de lo que pensaríamos. Las frases de Stephen Hawking siempre nos invitan a reflexionar de una manera que quizás nos descubrirá una manera de ver la llegada de nuevas civilizaciones.

La gente cree que soy una persona bastante extraña, pero eso es incorrecto: tengo el corazón de un niño pequeño, está en un frasco de vidrio sobre mi escritorio.

La televisión está bien, no tengo nada contra ella, pero no me gusta la forma en que nos separa del mundo, atrapándonos en su pantalla de cristal.

Cuando encuentras algo en lo que eres realmente talentoso, haces esa cosa hasta que tus dedos sangren o tus ojos salgan expulsados de tu cabeza.

Sólo los enemigos dicen la verdad. Los amigos y los amantes siempre mienten en algún punto.

El talento es más barato que la sal de mesa. Lo que separa el individuo talentoso del exitoso es un montón de trabajo duro.

Hay quien miente por interés, por dolor, porque simplemente la noción de decir la verdad le resulta ajena o porque espera el momento oportuno para decir la verdad.

La única razón por la que una persona escribe una historia, es porque a través de ella puede entender el pasado y prepararse para su muerte.

Cada libro que escoges tiene su propia lección o lecciones, y muy a menudo los libros malos tienen más que enseñar que los buenos.

Un poco de talento es una buena cosa a tener si quieres ser escritor. Sin embargo, el único requisito real es la capacidad de recordar cada cicatriz.

Los libros son el entretenimiento perfecto: no hay publicidad, no hay baterías, horas de disfrute para cada dólar gastado. Lo que me pregunto es por qué no todo el mundo lleva un libro en torno a esos puntos muertos inevitables en la vida.

El error humano que más me gustaría corregir es la agresión. Puede haber tenido una ventaja de supervivencia en los días de cavernícolas, para obtener más alimento, territorio o pareja con quien reproducirse, pero ahora amenaza con destruirnos a todos.

Recuerda mirar hacia las estrellas y no abajo hacia tus pies. Trata de darle sentido a lo que ves y pregúntate qué haces que el universo. Sé curioso. Por más dura que la vida pueda parecer, siempre hay algo que puedes hacer para llegar al éxito. lo importante es que nunca te des por vencido.

Toda la historia de la ciencia ha sido la realización gradual de que los eventos no ocurren de manera arbitraria, sino que reflejan un cierto orden subyacente, lo cual puede o no ser de inspiración divina.