La reflexión de Platón, filósofo griego, sobre la pobreza: «No proviene de una disminución de la riqueza, sino de una multiplicación de los deseos»

La pobreza no siempre se entiende únicamente a través del dinero que falta en una cuenta bancaria. También puede relacionarse con la distancia entre lo que tenemos y aquello que creemos necesitar para sentirnos satisfechos. La frase atribuida a Platón, No proviene de una disminución de la riqueza, sino de una multiplicación de los deseos, invita a reflexionar sobre esa diferencia. En una sociedad marcada por el consumo, las comparaciones y la búsqueda constante de novedades, su significado adquiere una relevancia especial para comprender nuestros hábitos y prioridades.

Desde esta perspectiva, el filósofo griego Platón plantea una cuestión que sigue vigente siglos después: ¿cuándo es suficiente lo que tenemos? Una persona puede disfrutar de estabilidad económica y, aun así, experimentar insatisfacción si siempre encuentra nuevos objetivos materiales que alcanzar. Otra, con recursos más modestos, puede valorar sus posesiones y organizar su vida sin perseguir continuamente aquello que todavía le falta. Esto no significa que la pobreza económica sea imaginaria ni que las necesidades básicas dependan de la actitud individual.

¿Qué significa la frase de Platón sobre la pobreza y los deseos?

La reflexión distingue entre la carencia material, que requiere respuestas sociales y económicas, y una insatisfacción alimentada por deseos ilimitados. Comprender esa diferencia permite examinar cómo construimos la felicidad, qué lugar ocupa el dinero en nuestras decisiones y por qué acumular más no garantiza vivir mejor.

La idea central es que la sensación de riqueza no depende solo de los bienes acumulados, sino también del criterio con el que los valoramos. Si cada logro se convierte en el punto de partida de una nueva exigencia, la satisfacción dura poco.

Un aumento de sueldo puede parecer insuficiente al compararlo con el de un compañero; una casa puede dejar de serlo al ver viviendas mayores en redes sociales. El listón se desplaza y la meta nunca termina de alcanzarse.

Esta lectura conecta con cuestiones presentes en la filosofía platónica: el papel de los deseos y la necesidad de ordenar los impulsos mediante la razón. La Enciclopedia de Filosofía de Stanford, recurso académico de referencia, explica cómo los deseos influyen en la conducta.

La frase popular de Platón resume esa preocupación, aunque conviene ser prudentes al atribuir literalmente una formulación moderna al filósofo sin identificar una traducción concreta.

La riqueza material no elimina la pobreza económica, según Platón

Interpretar la cita no significa afirmar que quien tiene poco dinero sea responsable de su situación por desear demasiado. La pobreza material implica dificultades reales para acceder a vivienda, alimentación, educación o atención sanitaria. No se resuelve con optimismo: exige políticas públicas, oportunidades laborales y protección social.

El matiz filosófico apunta a otra dimensión: alguien puede disponer de recursos suficientes y sentirse pobre porque compara su realidad con un ideal cada vez más exigente. Distinguir ambos evita convertir una reflexión sobre los deseos en una explicación simplista de la desigualdad. La falta de recursos y la insatisfacción subjetiva pueden coexistir, pero no son lo mismo.

¿Cómo se multiplican los deseos en la sociedad actual?

La publicidad y las plataformas digitales muestran una sucesión casi infinita de productos, experiencias y estilos de vida. A menudo, el deseo nace de la exposición repetida a lo que otros tienen. Comprar puede ofrecer una emoción breve; después, la novedad pierde fuerza y aparece otro objeto que promete satisfacción.

La comparación social altera la percepción de lo suficiente. En vez de valorar una mejora por lo que aporta, podemos medirla por la distancia que nos separa de los demás. Antes de gastar, cabe preguntarse: ¿lo quiero porque lo necesito o porque temo quedarme atrás? No se trata de rechazar todo capricho, sino de distinguir una elección consciente de una reacción automática.

Según Valentín Luque Mestanza, filósofo, músico y actor, la frase de Platón se refiere más a la pobreza de pensamiento. Cuando realmente no tenemos el juicio sano, en cuanto a discernir lo que genera un sistema de equilibrio y ecuanimidad.

Los deseos y la felicidad

Para Joaquim Fontboté, consultor, formador y divulgador, en esta frase Platón se acerca al pensamiento oriental. En éste, el deseo es fuente de sufrimientos, en tanto que la ausencia de deseo es libertad y plenitud.

«La capacidad de renunciar a los deseos lleva a un mayor grado de libertad y a un menor número de frustraciones, pues supone control en la relación que tenemos con el mundo», menciona. El especialista explica que es querer más y más, poseer todo, como si el camino a la felicidad de las personas fueran simplemente el atesoramiento de bienes sin más.

«Y después de ello viene la frustración. La felicidad que no es un fin es sí mismo, no se puede focalizar en bienes materiales. Muy al contrario. Es un camino, y para ser más llevadero te tienes que despojar de casi todo», sostiene.