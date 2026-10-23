Las monedas de 2 euros que pueden valer 3.100 euros: cómo identificar las piezas más buscadas por los coleccionistas

Revisar las monedas que guardamos en la cartera puede revelar alguna pieza interesante para los coleccionistas. Algunas monedas conmemorativas de 2 euros han alcanzado cotizaciones de miles de euros debido a su escasez y a la demanda del mercado numismático. Entre las más conocidas se encuentra la emitida por Mónaco en 2007 en homenaje a Grace Kelly, cuyo precio puede acercarse a los 3.100 euros en determinadas ofertas y operaciones. Sin embargo, no todas las monedas especiales valen una fortuna, ya que saber identificarlas es el primer paso.

La moneda de Grace Kelly que puede superar los 3.000 euros

Una de las piezas más codiciadas es la moneda de 2 euros que el Principado de Mónaco emitió en 2007 para conmemorar el 25.º aniversario de la muerte de Grace Kelly, actriz estadounidense que se convirtió en princesa de Mónaco. La emisión oficial fue de unas 20.000 unidades, una tirada muy reducida en comparación con las monedas habituales que utilizamos para pagar.

Para reconocerla, hay que buscar el retrato de perfil de la princesa y las inscripciones «MONACO» y «2007». También aparecen las iniciales del grabador, R. B. Baron, y las doce estrellas de la Unión Europea en el anillo exterior. El canto incorpora seis números 2 alternados con estrellas. Su cotización puede rondar los 3.000 euros o superar esa cifra en determinadas ventas, aunque no es un precio garantizado para cualquier ejemplar.

La otra moneda de Mónaco que conviene conocer

Otra pieza especialmente escasa es la moneda conmemorativa de 2015 dedicada al 800.º aniversario de la construcción de la primera fortaleza sobre la Roca de Mónaco. Según la información, su emisión se limitó a 10.000 unidades, lo que explica parte de su interés entre los aficionados a la numismática.

El diseño muestra una torre sobre la roca y las inscripciones «MONACO», «FONDATION DE LA FORTERESSE» y los años 1215 y 2015. Algunas referencias del mercado sitúan su precio entre 1.500 y 2.000 euros, pero la cantidad que se puede obtener depende de la conservación, la presentación y el comprador.

Cómo saber si una moneda vale más de dos euros

El primer paso consiste en comprobar el país emisor, el año y el diseño de la cara nacional. El Banco Central Europeo mantiene un catálogo de monedas conmemorativas que permite identificar las emisiones oficiales y consultar sus características. Las tiradas reducidas pueden aumentar el interés de los coleccionistas, aunque la escasez no garantiza por sí sola una cotización elevada.

También conviene observar el estado de conservación y desconfiar de anuncios que prometan grandes cantidades sin aportar pruebas. Una oferta publicada no equivale necesariamente a una venta cerrada. Para estimar el valor real de una pieza, es preferible comparar operaciones completadas y solicitar una valoración numismática independiente antes de venderla.