La reflexión de Alejandro Magno, rey de Macedonia: «Cualquier posesión que obtengamos por medio de la espada no puede ser segura ni duradera; el amor que se gana con bondad es seguro y perdurable»

Alejandro Magno, uno de los grandes conquistadores de la Antigüedad, dejó tras de sí un vasto imperio y numerosas reflexiones sobre el poder y el liderazgo. Entre ellas destaca una frase que contrapone la fuerza y la bondad: «Cualquier posesión que obtengamos por medio de la espada no puede ser segura ni duradera; el amor que se gana con bondad es seguro y perdurable».

Una interpretación podría ser que la fuerza puede tomar un reino, pero la lealtad genuina de los habitantes necesita algo que ningún ejército puede imponer. Otra sería la distinción de dos formas de poder: el que dura mientras dura su amenaza y el que persiste cuando esa misma desaparece. Sea lo que fuere lo que intentaba transmitir Alejandro Magno, se trata de una frase que ha sobrevivido con ideas complejas en una imagen simple.

En el 326 a. C., Alejandro derrotó al rey Poro en la batalla del río Hidaspes. Eso sí, lo hizo sin saber nada de su enemigo ni del terreno, pero aun así Alejandro le trató con respeto y le permitió continuar gobernando, reforzando su enfoque de ganar lealtad tanto a través de la generosidad como de la fortaleza.

Lección de Alejandro Magno

Por tanto, Alejandro Magno nos dejó una poderosa lección, asegurando que un ejército puede ganar batallas, pero no puede obligar a nadie a ser fiel de verdad. El rey macedonio comprendió que gobernar un gran imperio necesitaba de la integración de los pueblos y no su sometimiento por las armas.

Esa experiencia procede de una persona que consiguió ser rey de Macedonia y emprendió una serie de campañas que le permitieron construir un vasto imperio que se extendía desde Grecia y Egipto hasta Persia y parte de la India. Sus conquistas cambiaron el mapa del mundo y favorecieron la difusión de la cultura griega por diferentes regiones de Asia y el norte de África.