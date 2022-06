En verano, pasear por el bosque es una actividad muy interesante y agradable. Pero, ¿qué hacer si te encuentras cara a cara con un jabalí? Durante una excursión, quizás dedicada al descubrimiento del follaje, puedes encontrarte con estos animales que aunque pueden parecer inofensivos, lo cierto es que no son para nada un encuentro agradable dado que no dejan de ser criaturas salvajes. Por tanto, debemos saber qué hacer, cómo tratar con ellos y si hay algo que les asuste . Descubre a continuación, qué hacer si te encuentras con un jabalí durante un paseo por el bosque.

Qué hace si te encuentras un jabalí

Una de las primeras cosas que debes hacer, incluso antes de encontrarte en una situación difícil en el bosque, es leer o de hecho informarte bien del bosque o el momento al que tienes pensado ir. Podrás así saber a dónde vas y si existe la posibilidad de encontrarte con hayedos o robledales porque son las zonas predilectas de los jabalíes, muy aficionados a las bellotas.

Otra precaución a tomar es usar algo llamativo y particularmente brillante. Esto se usa para señalar tu presencia a cualquier cazador, pero no sólo eso ya que si llevas alguna prenda llamativa, los jabalíes no te identificarán como presa al ver los colores brillantes y vivos.

A qué prestar atención al caminar en el bosque

Una vez iniciada la caminata, vigila con atención el terreno ya que puede haber señales inequívocas de la presencia de estos animales. Si los notas, lo mejor es prestar atención y «aguzar el oído» porque los ruidos a tu alrededor también podrían ayudarte a señalar el peligro. Debes saber también que los jabalíes generalmente se pueden encontrar por la noche o al atardecer y, de hecho, en muchas áreas incluso está prohibido deambular en la oscuridad del bosque debido a la presencia de estos animales que si se sienten amenazados o te ven como una presa, pueden llegar a embestir con fuerza.

Cómo lidiar con un jabalí

Digamos que, en el peor de los casos, te encuentras cara a cara con un jabalí. En este punto es importante no inquietarse y no salir corriendo . Más bien para asustar a los jabalíes es mejor hacer ruido: son animales más bien asustadizos y listos para escapar si les auguran situaciones peligrosas. No hace falta que vayas corriendo hacia él . Agitar una botella de agua con unas monedas dentro sería suficiente.

Estos consejos definitivamente pueden ayudarte en caso de un encuentro cercano con un jabalí. Pero lo mejor sería, por supuesto, no estar en tal situación, de modo que volvamos al consejo de asegurarte bien la zona a la que vas e informarte de si están presentes o no.