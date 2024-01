No volverás a usar las pinzas: el truco milagroso que muy pocos conocen

Usas las pinzas para tender la ropa para otras finalidades como cerrar los envases de sopa o de pasta para que no se salga nada o no entren insectos, se ha acabado. Las pinzas se han convertido en un básico de toda casa que acaba siendo utilizado para casi todo, para poner notas en el espejo o en la nevera, usamos una cuerda o un cinturón viejo y nos hacemos un lugar en el que dejarnos mensajes toda la familia. Para las manualidades son una auténtica maravilla en todos los sentidos, pero la realidad, es que estamos usándolas mal en una habitación que no es propia de ellas, la cocina.

No volverás a usar las pinzas

La cocina es un lugar en el que solemos usar un número mayor de pinzas para la ropa del que nos imaginamos. Podemos ir en busca de un armario cualquiera y empezar a contar el número de piezas de este tipo que van apareciendo. Parece que son la solución perfecta para mantener nuestros envases en perfectas condiciones, aunque eso podría tener los días contados.

Los envases de sopa o de pasta no son nunca exactos, es decir, rara vez quizás los usemos todos. Compramos, en general, de más, para que de esta forma no tengamos que volver a cada rato al supermercado, pero también para ahorrar más. Los tamaños XXL salvan a muchas familias en unos días en los que la lista de la compra está por las nubes.

Por lo que saber cómo cerrar correctamente estos envases o cómo colocarlos en la despensa es fundamental. Podemos conseguirlo si nos centramos en un elemento que puede causar sensación. Hay varias formas de decir adiós a las pinzas de tender la ropa en la cocina, aunque una de ellas es la más barata de todas.

Lo ideal sería tener tarros de cristal con cada ingrediente bien colocado. Algo casi imposible si tenemos en cuenta los tipos de sopa o de pasta y legumbres que entran en casa y el coste de estos botes. Hay algunas ideas de reutilizar como por ejemplo los botes de Nescafe grandes, que son de buena calidad y nos servirán. Pero hay que beber mucho café para conseguirlo.

Hay otras formas más baratas de conseguir que nada se nos escape o entre en estas sopas que guardamos en la despensa y que quizás nos pueden sacar de más de un apuro.

El truco milagroso que muy pocos conocen

No hará falta que compres más pinzas para la ropa o que busques algo que se le parezca, pero sea específicamente para la cocina. Realmente no necesitas ni salir de la cocina para aplicar un truco que puede cambiarlo todo y acabará siendo lo que marque una diferencia importante y destacable en este momento.

Solo debes ver cómo se cierra uno de los envases que por excelencia debe pasar de abierto a cerrado a mayor velocidad, el del pan. Los fabricantes de pan de molde han creado el cierre perfecto para cualquier tipo de envase. Podemos usar esos alambres blancos que se usan para que las bolsas de pan o de madalenas estén siempre frescas.

De esta manera evitaremos tener que usar las pinzas de tender la ropa. No solo ocupan menos espacio, sino que es una solución mucho más barata de lo que podrías imaginar. Una opción que seguramente pondrás en práctica desde ya mismo. Si te paras a pensar, una bolsa de pan de molde a la semana, entre bocadillos de los niños y los no tan niños podemos necesitar.

Los trucos de este tipo nos enseñan a vivir como antes, cuando no se tenía tanto y se conseguían grandes logros. Es un pequeño avance al que se llega con la ayuda de algunos elementos fundamentales que quizás no contábamos y son una magnifica opción. Lo sencillo a veces es lo mejor y en especial si no nos cuesta dinero.

Las redes sociales se han convertido en un gran aliado de nuestro día a día que acabará siendo el que mejor se adapte a estas necesidades que van cambiando. Hoy en día necesitamos tener todo a nuestra disposición, empezando por una cocina bien organizada, lejos de los ultra procesados y con una serie de elementos que nos ayuden a organizarla, pero también mantenerla siempre perfecta.

Usando las pinzas de tender la ropa estamos perdiendo un valioso espacio y una forma de organización que siempre acabará siendo más sencilla. Solo debes colocar cada uno de los envases en cómodas cajas de cartón que puedes fabricarte con cajas de cereales vacías. Las pones en horizontal y las cortas para poder tener toda la sopa, la pasta o las legumbres perfectamente colocada ahora que sabes cómo cerrar los envases correctamente sin necesidad de nada más que algo que ya tienes en tu cocina.