Ni Málaga ni Altea: es la ciudad más infravalorada de España y los expertos la comparan con Grecia

Ni Altea ni Málaga

Es la ciudad más infravalorada de España y los expertos la comparan con Grecia

Hay una ciudad que nos lo puede dar todo, es tranquila y de lo más especial, la tenemos cerca y es una auténtica maravilla visitar cada uno de los rincones que nos ofrece. Tal y como nos indica la web de turismo Cuenca, estamos ante una excepcionalidad que podemos descubrir a simple vista: «Seguro que las Casas Colgadas que literalmente sobresalen sobre el desfiladero del río Huecar de este destino de Castilla – La Mancha captan tu atención. Sin embargo, esta Ciudad Patrimonio de la Humanidad de calles empedradas y edificios centenarios también ofrece una cara moderna y apuesta por el arte abstracto. Puro contraste a menos de dos horas de Madrid».

Una auténtica obra maestra arquitectónica que se ha alzado como una joya en la que podemos ver: «Merece la pena subir las cuestas y callejuelas que se adentran en esta ciudad -situada entre las hoces de los ríos Júcar y Huécar- para dejarse sorprender por sus miradores. Entre las paradas imprescindibles está la Plaza Mayor, donde verás los arcos del Ayuntamiento y la bonita Catedral que se comenzó a construir a finales del siglo XII. Por detrás del templo, una calle lleva a las Casas Colgadas, el gran símbolo de Cuenca. Se conservan tres visitables: la Casa de la Sirena (que alberga un mesón) y las Casas del Rey, donde puedes conocer el Museo de Arte Abstracto Español, con obras de artistas tan famosos como Tápies, Chillida o Saura.

Para obtener unas fotos espectaculares de las Casas, hay que perder el vértigo y cruzar la pasarela de hierro del puente de San Pablo. Justo al otro extremo está el Convento de San Pablo, hoy convertido en Parador y, por tanto, en uno de los mejores sitios para pasar la noche en la ciudad, qué iluminada gana todavía más en encanto. Cuenca también te va a sorprender por curiosidades como los “rascacielos” del barrio de San Martín o el túnel visitable de la calle Alfonso VIII. Los aficionados a los museos tienen otras opciones: la Fundación Antonio Saura, la Fundación Antonio Pérez, el Museo de las Ciencias… Y si quieres investigar en las tradiciones, también está el Museo de la Semana Santa, dedicado a la fiesta más famosa de la ciudad».