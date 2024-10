Ni 10 segundos ni un minuto: éste es el tiempo exacto que debes lavarte las manos según los expertos

Hay un tiempo exacto en el que debes lavarte las manos según los expertos, una cantidad que debe darte algunas pistas sobre lo que puede acabar pasando. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento del año en el que la higiene es más importante, además de otras precauciones. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que está por llegar y lo que realmente puede llegar a pasar. Toda precaución es poca en estos tiempos que vivimos.

La higiene ha ido cobrando protagonismo en estos días que tenemos por delante, de la mano de una serie de detalles que son los que marcarán la diferencia. Una opción de lo más recomendable que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado. Dependiendo de la edad que tengamos, la higiene ha ido cobrando protagonismo con el paso de los años y hoy en día nos lavamos más que en los últimos 50 años. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que debemos hacer para intentar preservar la salud en estos días.

Ni un minuto ni 10 segundos

Hay un elemento que siempre entra en juego, la variable del tiempo que invertiremos en conseguir unas manos limpias es algo que debemos empezar a tener en cuenta. Una opción de lo más recomendable que quizás hasta ahora no habíamos ni esperado. Normalmente nos guiamos en base de unas directrices que son claves.

En este caso, los minutos que pasamos con las manos en remojo parece que acabarán teniendo un significado. Es el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar de la mano de determinados detalles que son claves y que quizás hasta ahora no habíamos ni tenido en cuenta.

Este tiempo que vamos a invertir puede ser poco o mucho. Siempre tomamos de referencia la barrera del minuto. Un momento en el que realmente podemos conseguir cubrir gran parte de nuestra tarea, aunque con algunas peculiaridades. Otros, dicen que esos diez segundos que pasamos haciendo que el agua se convierta en nuestra mejor aliada son fundamentales.

En esencia, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que está por llegar, en base de una serie de cambios que pueden ser claves y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

Éste es el tiempo exacto que debes lavarte las manos según los expertos

Hay un tiempo exacto para conseguir obtener las manos limpias, según los expertos en física que nos han dado más datos sobre la importancia de dar correctamente estos pasos que tenemos por delante. Un reciente estudio nos dice el tiempo que deberemos lavarnos las manos.

Paul Simon Hammond experto en física de fluidos, afirma que: «Aunque se ha demostrado que lavarse las manos es eficaz para combatir la propagación de enfermedades e infecciones, rara vez se han estudiado los mecanismos físicos que lo regulan. Sin embargo, en Physics of Fluids, de AIP Publishing, investigadores de Hammond Consulting Limited describen un modelo simple que captura la mecánica clave del lavado de manos. Al simular el lavado de manos, estimaron las escalas de tiempo en las que partículas, como virus y bacterias, se eliminaban de las manos. El modelo matemático actúa en dos dimensiones, con una superficie ondulada que se mueve junto a otra superficie ondulada y una fina película de líquido entre las dos. Las superficies onduladas representan manos porque son ásperas en escalas espaciales pequeñas.

Las partículas quedan atrapadas en las superficies rugosas de la mano en pozos potenciales. En otras palabras, se encuentran en el fondo de un valle y, para que puedan escapar, la energía del flujo de agua debe ser lo suficientemente alta como para sacarlas del valle. La fuerza del líquido que fluye depende de la velocidad de las manos en movimiento. Un flujo más fuerte elimina las partículas con mayor facilidad. “Básicamente, el flujo nos informa sobre las fuerzas que actúan sobre las partículas”, dijo el autor Paul Hammond. “Luego podemos averiguar cómo se mueven las partículas y determinar si son eliminadas”. Él compara el proceso con frotar una mancha en una camisa: cuanto más rápido sea el movimiento, más probabilidades hay de que salga. “Si mueves las manos demasiado suavemente, demasiado lentamente, una respecto a la otra, las fuerzas creadas por el fluido que fluye no son lo suficientemente grandes como para superar la fuerza que mantiene presionada la partícula”, dijo Hammond. Incluso cuando se eliminan las partículas, el proceso no es rápido. Las pautas habituales para el lavado de manos, como las de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, sugieren al menos 20 segundos bajo el grifo. Los resultados del modelo de Hammond coinciden: se necesitan unos 20 segundos de movimiento vigoroso para expulsar posibles virus y bacterias. El modelo no tiene en cuenta los procesos químicos o biológicos que se producen al utilizar jabón. Sin embargo, conocer los mecanismos que eliminan físicamente las partículas de las manos puede proporcionar pistas para formular jabones más eficaces y respetuosos con el medio ambiente».