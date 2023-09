Ciudades Nadie lo valora en España pero tiene enamorados a los británicos: la ciudad que tienes que visitar ya

¿Te gustaría visitar una ciudad que tiene enamorados a los británicos, pero que tal vez desconoces a pesar de ser de las más bonitas de España? Una ciudad que combina arte, historia, gastronomía y naturaleza, y que te sorprenderá por su encanto y su autenticidad. Una ciudad que el periódico The Guardian ha elegido como uno de los mejores destinos europeos para visitar este mes de septiembre. Si quieres saber de qué ciudad se trata, sigue leyendo y descubre el secreto mejor guardado de España.

La ciudad que tiene enamorados a los británicos

Si tienes previsto alguna escapada en septiembre o este es de hecho el mes en el que haces vacaciones, no puedes perderte uno de los mejores destinos que destaca el periódico británico The Guardian, y que pertenece a Castilla y León.

Se trata de Zamora que según el diario británico, «es la ciudad más infravalorada de España», pero también una de las «mejor conservadas y con más iglesias románicas». El periódico recomienda visitar Zamora en septiembre, por su maravilloso clima y vegetación, y admirar su puente medieval sobre el río Duero, su castillo, su catedral y la iglesia visigoda de San Pedro de la Nave.

Zamora es la capital de la provincia homónima, situada en la comunidad autónoma de Castilla y León. Tiene una población de unos 60.000 habitantes y se encuentra a orillas del Duero. Su origen se remonta a la época romana, cuando se llamaba Ocellum Duri. Posteriormente, fue ocupada por los visigodos, los árabes y los cristianos, que le dieron su actual nombre.

La ciudad conserva un rico patrimonio monumental, que le ha valido el apelativo de “la ciudad del románico”. Como resalta The Guardian cuenta con más de 20 iglesias de este estilo arquitectónico, entre las que destacan la mencionada catedral, así como la iglesia de Santa María la Nueva y la iglesia de San Juan de Puerta Nueva. También posee otros edificios históricos, como el castillo, el palacio de los Condes de Alba y Aliste y ese puente medieval sobre el Duero.

La oferta gastronómica de Zamora

Además de su cultura, Zamora ofrece a sus visitantes una variada oferta gastronómica, basada en los productos locales y de temporada. Entre sus platos típicos se encuentran el bacalao a la tranca, el arroz a la zamorana, el queso de oveja curado y el lechazo asado. Para acompañar estas delicias, nada mejor que un vino con denominación de origen Toro o Arribes.

El entorno natural de Zamora

Zamora también es un destino ideal para los amantes de la naturaleza y el turismo activo. Su provincia alberga el Parque Natural del Lago de Sanabria, el mayor lago glaciar de España y uno de los más grandes de Europa. Allí se pueden practicar actividades como senderismo, piragüismo o ciclismo. Además, Zamora forma parte de varias rutas jacobeas, entre ellas la famosa Vía de la Plata.

Como ves, Zamora tiene mucho que ofrecer a sus visitantes, tanto a nivel cultural como natural. No es de extrañar que los británicos se hayan fijado en ella y la hayan elegido como uno de sus destinos favoritos para el próximo año. Si tú también quieres descubrir esta joya oculta de España, no lo dudes más y reserva tu viaje a Zamora cuanto antes. Te aseguramos que no te arrepentirás.