El modo infiel de WhatsApp: todo sobre la función que no conocías

WhatsApp tiene un modo infiel que quizás no conocías, una función que no conocías y se ha convertido en todo un referente. Las redes sociales rápidamente han viralizado esta función que no deja de ser un truco más de los muchos que ofrece esta aplicación para comunicarse.

Una opción que se ha acabado convirtiendo en todo un referente para las parejas que quizás tengan algunas dudas en su relación. Pero también para todos aquellos que quieren la máxima privacidad en sus conversaciones. WhatsApp tiene también secretos escondidos en su forma de funcionar.

El nuevo modo de WhatsApp ha sido apodado como el infiel

Sería imposible pensar en un teléfono sin WhatsApp o en una forma de comunicarnos que no tuviese en este elemento su mejor aliado. Siendo un básico que nos ha cambiado la vida. Se ha convertido en la mejor opción para poder conseguir un comunicación fluida y directa que quizás no esperábamos.

Un giro radical que ha acabado siendo el que ha marcado un antes y un después, antes de esta aplicación se pagaba un precio por cada mensaje que llegaba a nuestro teléfono. Un elemento que ha acabado siendo el que se convierta en el definitivo en muchos sentidos.

Gracias a esta invención, ahora podemos mandar mensajes, incluso llamar o hacer videoconferencias sin necesidad de gastar ni un euro. Por lo que es casi imposible descubrir un lugar en el que no haya este elemento siendo uno de los protagonistas principales de todo teléfono y conversación.

Lo que quizás no sepamos es que Meta que ahora es la marca propiedad de esta aplicación nos guarda algunas sorpresas que empiezan a gestarse principalmente por la llegada de algunas funciones extra que se van actualizando con el paso del tiempo. Es importante estar al día de todas y cada una de ellas.

El modo infiel es una de las más populares del momento, por lo que vamos a conseguir una serie de elementos que quizás nunca hubieras imaginado, de la mano de esta aplicación. Podremos proteger algunas conversaciones de la mirada de curiosos y no necesariamente de nuestra pareja. Ha sido bautizado como el modo infiel, pero en realidad, tiene muchos más usos de lo que nos imaginábamos. Esto es todo lo que necesitas saber para usar correctamente esta función de WhatsApp.

Todo sobre la función que no conocías de WhatsApp

No es el modo infiel, sino que se denomina WhatsApp dual, que consiste en tener dos cuentas asociadas a un mismo teléfono. Se creó para que los que tienen una empresa o trabajan con su móvil pudieran separar su vida personal y profesional de la mejor manera posible.

También permite organizarse mejor en caso de tener por ejemplo los grupos de otras actividades o de asociaciones, por lo que es más fácil ponerlo todo en orden. Aunque también supone que posamos esconder una vida en la misma aplicación, ya que tendremos dos accesos diferentes al mismo WhatsApp.

El hecho de poder mantener esta dualidad es lo que hace que muchas personas lo apoden el modo infiel, aunque en realidad, nada tiene que ver una cosa con la otra, sino todo lo contrario. Se trata de una manera más de hacernos la vida más fácil y darnos aquellos que necesitamos y queremos.

Con este modo no tendrás que esconder más conversaciones o borrar fotos o vídeos que no te interesen los tendrás perfectamente escondidos y te servirá para lograr eso que tanto necesitas. Pero para poder poner en uso esta aplicación, debes tener en cuenta cómo funciona.

Pasos para poner el modo infiel en WhatsApp

El primer paso para poner este modo infiel en nuestro propio dispositivo es entrar en la pestaña de «funciones avanzadas» en la configuración o ajuste del teléfono. En general tienes tres puntos y de ahí pasamos a ajustes o un dibujo que nos indica que estamos ante esta posibilidad.

Después, podrás seleccionar la opción «Aplicaciones duales» o «Dual Messenger». Que es la que te interesa para poner en práctica este modo infiel.

Buscarás la aplicación WhatsApp en el listado de compatibles y marcarla. En este caso WhatsApp que es la que te permitirá poder hacer este doble juego.

Podrás comprobar como una vez elegido, ya dispondrás de dos cuentas de WhatsApp en tu teléfono. A partir de aquí debes separar esos dos ámbitos de tu vida.

En la nueva, deberás regístrate como nuevo usuario, te dejará hacerlo a pesar de tener el mismo número de usuario. Algo que quizás te sorprenda, pero lo permite el mismo WhatsApp.

Tendrás de esta manera todo listo para conseguir crear una nueva identidad o poner simplemente el nombre de la empresa, tú decides cómo usar este WhatsApp dual que se ha convertido en viral en las redes sociales.