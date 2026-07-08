Los expertos recomiendan meter un trapo húmedo en el microondas: por qué y para qué sirve

Uno de los poco recordados pero imprescindibles elementos que tiene que haber en toda casa son los trapos. Su uso va desde limpiar el polvo, absorber derrames líquidos hasta secar la vajilla y desinfectar superficies.

Son herramientas multiusos que necesitan un lavado constante y, de vez en cuando, lavados en profundidad para evitar su estropicio. Expertos recomiendan, para la limpieza en profundidad, de forma sencilla y desinfectar estos elementos, introducirlos en el microondas.

¿Meter un trapo en el microondas?

Es de vital importancia no meter el trapo seco en el microondas, ya que podría comenzar a arder y provocar un incendio de forma inmediata. También es importante no introducir trapos que contengan plásticos que se puedan derretir o trapos que tengan hilos metálicos.

Las bacterias que se acumulan en los tejidos del trapo causan mal olor. Estas no son resistentes al calor extremo, por lo que la temperatura de un microondas es ideal para la desinfección del trapo. El microondas genera ondas que agitan las moléculas de agua del trapo, alcanzando los 100 grados en segundos y elimina el 99% de microrganismos.

El agua que reside en los tejidos del trapo hierve por el calor del microondas, lo que ablanda la grasa residual que el lavado en frío bajo el agua no puede quitar.

El olor a rancio de los trapos de los que se menciona anteriormente se debe a colonias de hongos y bacterias. Al destruir los organismos con el calor, el olor desaparece por completo.

Paso a paso del proceso