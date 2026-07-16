Los expertos coinciden: por esta razón nunca debes dejar el cargador enchufado después de cargar tu móvil

Es muy habitual encontrarse en todos los hogares del mundo los cargadores enchufados constantemente, y es que, aunque ya tengamos cargado el teléfono, el enchufe permanece ocupado por un cargador que se convierte en un fijo de esa zona de la casa. Sin embargo, los expertos coinciden: hay que dejar desenchufado el cargador si no lo estamos usando.

Un cargador que se deja enchufado puede desgastarse de manera progresiva, aunque no haya nada conectado a él. Pese a que los cargadores de hoy en día cuentan con un sistema de autoprotección integrado en ellos, los expertos recomiendan no tenerlos conectados durante horas a la red eléctrica del domicilio.

¿Por qué no debes enchufar el cargador todo el día?

Una de las razones por las que no se debe dejar el cargador enchufado todo el día es que sigue conectado a la red eléctrica. Los componentes electrónicos internos permanecen activos, lo que con el paso del tiempo puede acortar la vida útil del dispositivo.

Además, mientras el cargador permanece enchufado, consume una pequeña cantidad de energía eléctrica. En el caso de uno sólo, el consumo es prácticamente nulo, pero si mantenemos conectados todo el día aparatos a los enchufes de la casa, el consumo de electricidad aumenta considerablemente, teniendo un impacto muy grande en la factura de la luz.

Cómo alargar la vida útil del cargador

Pequeños cambios son los que pueden marcar la diferencia en la vida útil de tu cargador y hacer que este dure durante mucho más tiempo. La primera de las recomendaciones es comprar un cargador original o certificado. Estos cumplen con los requisitos de seguridad homologados y han superado las pruebas necesarias para asegurar un correcto funcionamiento.

En segundo lugar, es aconsejable que, si no se va a usar durante un periodo prolongado, se recomienda desconectarlo de la red eléctrica, ya que, tal y como ya hemos comentado, puede provocarle una sobrecarga y que el sistema esté más expuesto a fallos.

Un hábito que ayuda a reducir la carga sobre los componentes electrónicos y a disminuir la probabilidad de que se produzcan daños, así como a prolongar la vida útil del cargador.