Esto es lo que dicen los expertos sobre lo que hacen los españoles cuando se duchan

Son muchos los aspectos sobre la ducha que dan lugar a debate, como por ejemplo cuál es la frecuencia ideal o si es mejor ducharse por la mañana o por la noche. Algunas cuestiones son puramente subjetivas, de forma que dependen de las preferencias de cada persona. Sin embargo, hay otras sobre las que inciden los expertos, ya que hacerlo de una manera u otra puede tener consecuencias en la salud.

¿Ducharse a diario sí o no? En España, el 61% de la población se ducha todos los días, según una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). En cuanto al lavado del pelo, es menos frecuente que la ducha: el 40% de las personas se lo lava de 2 a 3 veces por semana. Sin embargo, el uso de crema corporal o de manos es más común, con un 40% de las personas aplicándola todos los días.

Las consecuencias de ducharse todos los días

La higiene diaria es esencial para evitar olores desagradables y prevenir infecciones, pero la piel puede perder hasta un 25% de su hidratación natural durante la ducha, según la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV).

Por su parte, el profesor de Harvard, Robert H. Shmerling, explica que la piel mantiene una capa de aceite y un equilibrio de bacterias beneficiosas que pueden ser eliminadas por el uso excesivo de jabón, especialmente con agua caliente, lo que puede provocar sequedad, irritación y picazón, aumentando el riesgo de infecciones y reacciones alérgicas.

Los jabones antibacterianos pueden desequilibrar aún más la flora bacteriana de la piel, promoviendo la aparición de microorganismos más resistentes a los antibióticos. Teniendo esto en cuenta, recomienda duchas cortas, de tres o cuatro minutos, con agua tibia y jabón en áreas con mayor actividad de glándulas sudoríparas.

En la misma línea, la doctora Elaine Larson, de la Columbia School of Nursing and School of Public Health, asegura que ducharse todos los días es innecesario, ya que la ducha es más una cuestión estética que de salud. Claro que es importante tener en cuenta el aspecto del olfato y el mal olor que puede surgir si no nos duchamos durante varios días.

Organización Mundial de la Salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las duchas no excedan los cinco minutos por razones de ahorro de agua, sostenibilidad y salud de la piel.

Ducharse durante más tiempo puede eliminar bacterias y microorganismos que protegen la piel, causando sequedad, irritación y picor, que pueden resultar en infecciones o reacciones alérgicas. Por lo tanto, la ducha ideal debe ser corta y con agua tibia, centrándose en limpiar las áreas propensas al mal olor, como axilas, genitales, pies e ingles.

Se recomienda usar jabón neutro y sin perfume. A menos que se esté sucio, sudoroso o se tenga una enfermedad que requiera limpieza diaria, ducharse varias veces a la semana es suficiente para mantener la piel saludable, ya que una limpieza excesiva puede interferir con su equilibrio natural.

Así es la ducha perfecta

Un aspecto crucial a considerar durante la ducha es la temperatura del agua. El agua caliente puede eliminar los aceites naturales de la piel, dejándola seca y vulnerable a irritaciones y problemas cutáneos. Es por ello que se recomienda usar agua tibia, idealmente entre 35 y 37 grados centígrados, para no solo mantener la piel limpia, sino también protegida y saludable.

Al momento de la ducha, es importante seguir un orden adecuado. Comenzar lavándose la cara puede ayudar a eliminar impurezas y abrir los poros, facilitando la limpieza. Luego, se puede proceder a lavar el cabello y el resto del cuerpo, prestando especial atención a las áreas propensas a acumular bacterias y olores desagradables, como las axilas, los genitales y los pies. Es crucial utilizar jabón de forma moderada, ya que el exceso puede eliminar los aceites naturales de la piel, provocando sequedad e irritación.

Las partes íntimas también requieren un cuidado especial durante la ducha. Se recomienda evitar el uso excesivo de jabón en estas áreas para prevenir posibles irritaciones o infecciones. Los profesionales de la salud advierten sobre los riesgos de que el jabón penetre en la uretra o la vagina, por lo que es importante ser cuidadoso al limpiar estas zonas delicadas.

La ducha también puede ser un momento oportuno para realizar otras actividades de cuidado personal, como afeitarse o depilarse. La humedad y el calor de la ducha pueden facilitar estas tareas, permitiendo un afeitado más suave y apurado. Se recomienda instalar un espejo en la ducha para facilitar estas actividades.

Al finalizar la ducha, hay que prestar especial atención a los pies, ya que requieren una limpieza minuciosa para eliminar la suciedad, las bacterias y la piel muerta. Además, es fundamental enjuagar y secar adecuadamente la esponja o cualquier otro utensilio utilizado durante la ducha para prevenir la acumulación de bacterias y mantener una higiene óptima.