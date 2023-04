El motivo por el que no deberías llevar un ambientador en el coche: mucho cuidado

Muchas son las personas que no dudan en procurar que su coche huela bien y para ello, cuelgan un ambientador que además siempre se coloca en el espejo retrovisor. Sin embargo debemos tener mucho cuidado ya que hacer esto puede ser algo bastante peligroso y de hecho, corremos el riesgo de que si nos «pillan» llevando ese ambientador en el espejo retrovisor acabemos siendo multados.

Cuidado con llevar un ambientador

Cuando salimos a la carretera debemos procurar ir pendientes en todo momento de nuestra conducción, respetar las normas de tráfico y también llevar el coche en condiciones. Todo ello para garantizar la seguridad vial y también para evitar que seamos multados. Sin embargo, muchas veces no nos damos cuenta que algunas acciones o algunas de las cosas que llevamos en nuestro vehículo son susceptibles de que nos impongan una sanción.

Es lo que pasa precisamente con los ambientadores de coche. Puede que aquellos que van fijados a la rejilla de ventilación del coche no supongan problema alguno, pero cuidado con los que se cuelgan del espejo retrovisor ya que estos podrían causar más de un accidente y por ello la DGT puede multarnos si ven que lo llevamos.

Pero ¿por qué un ambientador puede provocar un accidente? Pues porque dependiendo de cómo esté colocado, algo que se extiende también a otros accesorios como llaveros o rosarios, puede interferir en nuestra visibilidad mientras conducimos. De hecho, es algo que se señala en el Reglamento General de Circulación, en el que se explica que no podemos conducir un vehículo en el que la superficie acristalada no permita al conductor la completa visibilidad de la vía por la que está circulando.

A cuánto asciende el importe de la multa

De este modo, en el caso de que un agente de tráfico vea que llevas un ambientador o cualquier otro accesorio cuyo tamaño puede hacer que la visibilidad del conductor se reduzca, podríamos acabar siendo multados y el importe de dicha multa puede ascender hasta los 200 euros, así que es mejor no arriesgarse y no llevar nada en nuestro espejo retrovisor, porque además si el objeto está mal colocado o no está bien sujeto y acaba saliendo del coche y cayendo en la vía, entonces la multa puede subir hasta los 500 euros y también nos pueden quitar 4 punto del permiso de conducir.

No olvidemos tampoco que muchos expertos recomiendan no llevar estos ambientadores porque además de dificultar la visibilidad, su balanceo mientras estamos en movimiento nos pueden distraer de la carretera.