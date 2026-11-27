Pasando por los largos pasillos de los supermercados, llegando a la sección de carnicería, se pueden observar dos tonalidades claras en la piel del pollo: blanco o amarillo. La duda de muchas personas es si influye en algo en la calidad o el sabor del pollo.

Los carniceros expertos han sido claros en el veredicto acerca de la cuestión: ninguno de los dos es superior en calidad o valor nutricional. El verdadero factor que da un color u otro a la piel de pollo es la alimentación que reciben, independientemente de si está más sano o es más fresco.

Qué significa la piel amarilla o blanca

En cuanto a la piel amarilla, indica una dieta rica en carotenoides (pigmentos naturales presentes en el maíz, la alfalfa, las flores de caléndula o piensos pigmentados autorizados) que se acumulan en la grasa subcutánea. A menudo se asocia comercialmente con pollos de crecimiento más lento o camperos, aunque también puede lograrse en cría convencional añadiendo pigmentos al pienso.

La piel más blanquecina proviene de aves alimentadas mayoritariamente con cereales bajos en pigmentos como el trigo, la cebada o la soja. Suele corresponder a pollos jóvenes de crecimiento rápido que acumulan menos grasa bajo la piel.

El mejor pollo para cocinar

Desde el punto de vista nutricional, los especialistas señalan que ambos aportan prácticamente las mismas proteínas, vitaminas y minerales. Sin embargo, carniceros y cocineros recomiendan elegir uno u otro según la técnica culinaria y el tipo de crianza detrás del corte:

Las características de los pollos de piel amarillenta son una textura de carne más firme y con fibras musculares definidas. En cuanto al sabor, es más intenso, profundo y pronunciado. Según los expertos, se recomienda. Para guisos largos, asados al horno y caldos, ya que soporta bien cocciones prolongadas sin deshacerse y aporta mucho sabor.

El pollo de piel blanca tiene una textura más tierna, blanda y uniforme. El sabor es más suave, neutro y delicado. En cuanto al cocinado, se emplea para plancha, empanados, salteados rápidos y frituras, donde se busca una carne muy tierna que absorba bien los condimentos.