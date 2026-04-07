Diego Olivares, experto en plantas, revela lo que no sabes de la buganvilla: «Esas flores que ves no son flores»

Esas flores que ves no son flores, la buganvilla es una de las plantas que vamos a ver en estos días mostrar su mejor cara. La primavera ha llegado y lo ha hecho de tal forma que conseguiremos descubrir la esencia de un tipo de elementos que, sin duda alguna, pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve. Tendremos que empezar a ver una novedad importante que puede acabar siendo la que nos dará una sorpresa inesperada.

Los expertos que estos días se han convertido en virales como Diego Olivares nos dan una serie de detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Un cambio de ciclo que puede ser el que nos ayudará a conseguir aquello que deseamos. Una novedad importante que podría acabar siendo lo que nos dará un plus de buenas sensaciones. Este tipo de elementos que tenemos en mente puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que tenemos por delante. Será el momento de conocer la opinión de un experto en plantas que quizás nos sorprenderá.

Revela lo que no sabes de la buganvilla

La buganvilla es quizás una de las plantas que más se utilizan en la decoración de casas, jardines y terrazas. Es una de esas alegrías del todo inesperadas, por lo que, es hora de apostar claramente por un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días plagados de acompañados de algunos elementos.

Estas plantas que cobran vida que empiezan a darnos algunos elementos que, sin duda alguna, pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones. Una novedad que, sin duda alguna, puede acabar generando más de un cambio a la hora de cuidar un elemento básico en estas fechas.

Queremos que nuestra casa tenga este aire a primavera que quizás hasta ahora no habíamos tenido en consideración. Con estos detalles que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante en unos días en los que cada detalle cuenta, la buganvilla nos aportará este plus de cambios que quizás vamos a descubrir.

Un experto en plantas nos puede decir en primera persona qué es lo que puede pasar con un elemento que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante.

Estas flores que no son flores nos dice este experto

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Este experto nos da algunos datos sobre la buganvilla en sus redes sociales, podemos seguirle para conocer un poco más cualquier tipo de planta. En estos días en los que nos interesa tener la terraza o el jardín en perfectas condiciones, justo como las necesitamos.

Hay otros expertos que nos van dando algunos detalles que deberemos tener en consideración. Tal y como nos explican desde Verdecora: :» Si la tenemos plantada directamente en el suelo, podemos recubrirla directamente con una manta térmica de jardinería durante los meses más duros para evitar que el frío pueda matarla. Y llegamos a un punto delicado en la Buganvilla porque el tema de dónde la plantamos es vital. A pesar de ser una planta con flor que podríamos catalogar incluso de rústica, este arbusto trepador no tolera bien los trasplantes. Sus raíces son delicadas y, una vez la tengamos en casa, será importante decidir si vamos a dejarla crecer en una maceta (recomendable que sea de buen tamaño, ya que según la variedad puede sorprendernos con su crecimiento) o directamente en el suelo con vistas a tardar lo más posible en volver a trasplantar. En caso de decidir esta segunda opción, hemos de hacerlo con previsión: la Buganvilla, plantada directamente en suelo, puede alcanzar los 10 metros de altura. ¡Un buen motivo para elegir cuidadosamente dónde unicarla para evitarnos cualquier sorpresa después!»

Siguiendo con la misma explicación: «Ni exigente ni demasiado difícil de cultivar. Es curioso, en realidad, descubrir que la Buganvilla es una planta trepadora acostumbrada a vivir en suelos de carácter pobre. Es más: a diferencia de otros muchos arbustos con flor, no tolera bien el exceso de abono cuando está plantada directamente en el suelo del jardín. Y, lógicamente, tampoco si lo hace en una maceta (aunque aquí sí necesitará de la ayudita de un fertilizante líquido para plantas cada 15 días en verano y primavera). tes, cuando hemos comentado que casi puede catalogarse como planta rústica, nos referíamos no solo a sus pocas necesidades de suelo rico en nutrientes sino, también, a sus escasas necesidades de agua. Si bien durante el invierno lo ideal es que se riegue con agua de lluvia o, en interior, que la dejemos en reposo; durante el verano no será excesivamente exigente: bastará con un riego semanal si está plantada directamente en suelo, y un par de riegos semanales si está en una maceta. Un consejo: para estos riegos, es más que recomendable evitar mojar sus hojas y concentrarnos solo en hidratar sus raíces. Y ya que hemos hablado de todo lo que apenas necesita, vamos a centrarnos en su gran (¡y auténtica, por vital!) necesidad: la luz. Aquí no hay medidas, sino que es importante que reciba toda la luz que sea posible (tanto en interior como en exterior, tanto en maceta como plantada en suelo)».