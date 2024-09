¿Cuántas islas tiene España?: seguro que no lo aciertas

España forma parte de una península y dispone de un gran número de islas que seguro que no acertarás. Conocemos las principales islas de nuestro país, pero quizás no somos conscientes de todas las que acaba teniendo. Vivimos en un lugar privilegiado para el que debemos estar preparados, con una serie de elementos que son los que marcarán la diferencia y quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que tenemos por delante y en lo que podemos conseguir, descubriendo espacios únicos.

Aunque las vacaciones se hayan acabado, habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que tenemos por delante y en lo que estará a punto de pasar. Sin duda alguna, es momento de poner en práctica algunos elementos que quizás debemos tener en cuenta. Es quizás hora de descubrir un país que no tenemos tan presente y que quizás hasta ahora no sabíamos que teníamos algunos elementos que son auténticas joyas. Podemos conocer este gran país del que formamos parte, ya sea en territorio insular o en unas islas que son espectaculares en todos los sentidos.

Seguro que no lo aciertas

España tiene algunas de las islas más visitadas del mundo. Seguro que de buenas a primeras te vienen a la mente dos archipiélagos que seguro que habrás visitado o te encantará hacerlo. Es un buen plan para los amantes del mar y de los paisajes en los que el agua y la arena son protagonistas.

Son dos lugares que entre sí son diferentes. Por un lado, disponemos de unas increíbles islas en el Mediterráneo, con algunos detalles que seguramente te apasionarán y acabarán siendo excepcionales, pero por el otro, disponemos de algunos elementos que son claves y que debes tener en cuenta.

Apostaremos también por esas islas volcánicas que nos enamoraran. La arena deja de ser tan blanca, las aguas son igual o más cristalinas y en este caso tenemos unas playas de arena negra que son realmente espectaculares. Siendo uno de los principales elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañen en estos días que tenemos por delante.

Pero además de estas islas que todos conocemos la realidad es que hay muchas más, si nos paramos a contar, acabaremos con un número enorme de islas que quizás nos acabe sorprendiendo en muchos sentidos.

Estas son todas las islas que tiene España

Antes de que te pongas a decir un número indeterminado, España tiene más de 100 islas, es así, si tenemos en cuenta las más y las menos conocidas. Empezamos por las más conocidas. Tenemos 11 islas que seguro que nos sabemos su nombre de nombre.

Fuerteventura La Gomera Gran Canaria El Hierro Lanzarote La Palma Tenerife Ibiza Formentera Mallorca Menorca

Pero las que vienen a continuación seguro que no sabemos cuáles son, a no ser que las tengamos cerca de casa. Toma nota de todas las islas que tiene España más allá de estas 11 más conocidas.