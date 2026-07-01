¿Cómo se llama la cría del caballo y la burra? Éste es su nombre y muy pocos lo conocen

Cuando el mundo lingüístico y el mundo animal se juntan, se producen muchas formaciones de palabras nuevas y formas de nombrar a los animales que a muchos se nos dificultan. Hay animales que a nivel lingüístico sólo tienen un género, como el gorila macho, el gorila hembra, la jirafa hembra o la jirafa macho.

Otros animales que son heterónimos, como por ejemplo el toro y la vaca o el caballo y la yegua. Pero no son todas las complicaciones lingüísticas que existen. Cada cría de estas especies suele tener un nombre distinto y, en algunos casos, varios según su nivel de desarrollo. Hoy vamos a hablar de uno de los cruces más comunes en nuestra naturaleza, el del caballo y la burra.

¿Cómo se llama la cría del caballo y la burra?

La cría del cruce entre un caballo macho y una burra hembra se llama burdégano. Su nombre no es muy conocido dentro del mundo animal, ya que el cruce más común es el de burro macho y una yegua (mula).

Esta cría de caballo macho y burra hembra hereda las características de ambos padres. Suele tener una complexión más parecida a la de un burro con orejas largas. Es más pequeño que un caballo, pero posee una gran fuerza y resistencia.

Al igual que las mulas, son animales híbridos y por lo general son estériles. Son más difíciles de criar, ya que es biológicamente más complejo que una burra quede preñada por un caballo.

Nombres sorprendentes de crías de animales