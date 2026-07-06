Bob Dylan (85 años), músico y Premio Nobel de Literatura: «Un héroe es alguien que entiende la responsabilidad que acompaña a su libertad»

Bob Dylan cumplió 85 años en mayo de 2026 y lleva más de seis décadas sin dejar de ser incómodo, inclasificable y, para muchos, imprescindible. El hombre que empezó tocando en los cafés de Greenwich Village en los años sesenta, que escribió algunas de las canciones de protesta más influyentes del siglo XX y que en 2016 se convirtió en el primer músico en recibir el Premio Nobel de Literatura, ha dejado a lo largo de su carrera un rastro de frases que tienen más peso que muchos discursos. Entre todas ellas hay una que vuelve a circular con regularidad: «Un héroe es alguien que entiende la responsabilidad que acompaña a su libertad».

La frase es breve pero densa, y merece detenerse en ella. La imagen del héroe que propone Dylan no tiene nada que ver con la épica tradicional: nada de fuerza física, nada de poderes excepcionales, nada de victorias sobre el enemigo. Su héroe es alguien que ha comprendido algo mucho más sutil y mucho más difícil: que la libertad no es un estado pasivo que se disfruta, sino una condición activa que genera obligaciones.

Esto no es una idea menor. En la cultura popular, y especialmente en la cultura americana que Dylan conoce y ha retratado durante décadas, la libertad tiende a presentarse como ausencia de restricciones: la carretera abierta, la frontera sin límites, el individuo que no responde ante nadie. Dylan da la vuelta a esa imagen y dice que eso no es libertad plena sino libertad a medias. La libertad completa, la que distingue a un héroe de alguien que simplemente hace lo que le da la gana, incluye la conciencia de que cada decisión tiene consecuencias para los demás.

En sus propias canciones, Dylan practicó exactamente eso. Cuando en 1963 escribió Blowin’ in the Wind o The Times They Are A-Changin, no estaba ejerciendo su libertad creativa en un vacío. Estaba usando esa libertad para señalar lo que otros preferían no ver: la segregación racial, la guerra, la hipocresía de las instituciones. Era libre de escribir sobre cualquier cosa, y eligió escribir sobre las cosas que importaban. Esa elección es, en el fondo, la que describe la frase.

La conexión entre libertad y responsabilidad tiene además una larga tradición filosófica que la frase de Dylan sintetiza con una eficacia que muchos teóricos han tardado cientos de páginas en conseguir. Jean-Paul Sartre argumentó que la libertad radical del ser humano lleva consigo una responsabilidad igualmente radical: si somos libres de elegir, somos también plenamente responsables de lo que elegimos. Isaiah Berlin distinguió entre libertad negativa -la ausencia de interferencia externa- y libertad positiva -la capacidad real de autodeterminación-, y señaló que la segunda es mucho más exigente que la primera. Dylan, sin citar a ninguno de los dos, llega al mismo sitio con una sola frase.

Resulta también significativo que Dylan use la palabra «héroe» y no «persona» o «ciudadano». La heroicidad, en su visión, no es una categoría reservada a los grandes líderes ni a quienes aparecen en los libros de historia. Es algo que cualquiera puede alcanzar o dejar de alcanzar en la vida cotidiana, cada vez que tiene que elegir entre lo cómodo y lo correcto. Cada vez que la libertad de hacer algo coincide con la tentación de no asumir las consecuencias de hacerlo.

Dylan recibió el Nobel con una aceptación tardía y una ceremonia de entrega a la que no asistió, lo que muchos interpretaron como un último gesto de independencia de alguien que siempre ha hecho las cosas a su manera. Pero cuando finalmente envió su discurso de aceptación, habló de la literatura como de algo que va al corazón de la experiencia humana. De un hombre que lleva más de sesenta años mirando al mundo y poniéndolo en palabras, una frase sobre héroes y libertad suena, inevitablemente, a algo vivido antes que pensado.