B. F. Skinner, psicólogo estadounidense: «La educación es lo que sobrevive cuando lo aprendido ha sido olvidado»

Uno de los revolucionarios de la psicología del siglo XX, como es Burrhus Fredric Skinner, dejó una frase para la posteridad que refleja una profunda verdad sobre el propósito de la enseñanza: «La educación es lo que sobrevive cuando lo aprendido ha sido olvidado».

Skinner fue un influyente psicólogo, filósofo social e inventor estadounidense, ampliamente reconocido como el máximo exponente del conductismo radical y el creador del condicionamiento operante. Para Skinner, el sistema educativo no debía basarse en memorizar contenidos que con el tiempo se te iban a olvidar, sino que debería basarse en la transformación de la mente.

Memorizar no es aprender

En los sistemas educativos tradicionales, la educación se cimienta en la memorización a corto plazo, confundiéndola con aprendizaje. Los estudiantes se centran en retener datos, fechas, fórmulas y conceptos con el único objetivo de superar una prueba en forma de examen. El psicólogo estadounidense sabía que este tipo de información es muy superficial y fácil de olvidar. Si un conocimiento no se internaliza ni se traduce en una conducta útil de nuestro día a día, el cerebro termina por desecharlo.

¿Qué sobrevive tras el olvido?

Con el paso del tiempo, los conocimientos que sobreviven al paso del tiempo son el verdadero núcleo de la educación. No son datos específicos, ni conceptos, sino herramientas cognitivas, hábitos y estructuras mentales que se desarrollaron mientras se adquirían esos conocimientos. Generalmente, los elementos que suelen permanecer son el pensamiento crítico, la curiosidad intelectual, hábitos y valores adquiridos durante el proceso de estudio y la estructura y procesamiento de información.

Conductismo

Desde el punto de vista conductista de Skinner, la educación no se basa en llenar un tarro vacío con datos. La educación es un proceso de moldeamiento y modificación de la conducta. La verdadera educación ha tenido éxito cuando logra transformar de manera permanente la forma en que una persona piensa, actúa, toma decisiones y se relaciona con el entorno.