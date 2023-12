Así debes doblar las prendas de ropa para que te quepan en el armario

El orden y la organización de nuestro armario son fundamentales para aprovechar el espacio y encontrar fácilmente lo que buscamos. Sin embargo, muchas veces no sabemos cómo doblar correctamente las prendas de ropa, lo que hace que se arruguen, se deformen o se pierdan entre el montón. A continuación te enseñamos las pautas para doblar las prendas de ropa más comunes y que te queden perfectas en el armario.

Cómo doblar las prendas de ropa para que quepan en el armario

Tener un armario grande o un closet en el que nos quepa todo al completo es algo con lo que todo el mundo sueña. Sin embargo la mayoría de armarios no son todo lo grande que queremos, y a veces nos las vemos y nos las deseamos para lograr guardar toda la ropa en el armario y que no ocupe mucho espacio y también que no se arrugue. Para conseguirlo, solo tienes que seguir estas pautas.

Cómo doblar los jeans, pantalones o leggins

Los jeans, pantalones o leggins son prendas que ocupan bastante espacio en el armario, por lo que es importante doblarlos de forma que queden lo más planos posible. Para ello, sigue estos pasos:

Extiende la prenda sobre una superficie lisa, con la parte delantera hacia arriba.

sobre una superficie lisa, con la parte delantera hacia arriba. Dobla una de las perneras sobre la otra , alineando las costuras laterales y la cintura.

, alineando las costuras laterales y la cintura. Dobla la parte inferior de las perneras hacia arriba , hasta la altura de la entrepierna.

, hasta la altura de la entrepierna. Dobla de nuevo la parte inferior hacia arriba , hasta la altura de la cintura.

, hasta la altura de la cintura. Dobla la prenda por la mitad, de forma que la cintura quede sobre el dobladillo.

Acomoda la prenda en el armario, preferiblemente en un cajón o una balda, y no la apiles demasiado.

Cómo doblar las camisetas

Las camisetas son prendas que usamos a menudo, por lo que es conveniente tenerlas bien dobladas y ordenadas en el armario. Para doblar una camiseta, sigue estos pasos:

Extiende la camiseta sobre una superficie lisa, con la parte delantera hacia abajo.

con la parte delantera hacia abajo. Dobla un tercio de la camiseta hacia el centro , desde el lado derecho, y alisa las arrugas.

, desde el lado derecho, y alisa las arrugas. Dobla la manga hacia abajo , siguiendo la línea del doblez anterior, y alisa las arrugas.

, siguiendo la línea del doblez anterior, y alisa las arrugas. Repite el mismo proceso con el lado izquierdo de la camiseta, de forma que quede un rectángulo.

de forma que quede un rectángulo. Dobla la parte inferior de la camiseta hacia arriba , hasta la altura del cuello, y alisa las arrugas.

, hasta la altura del cuello, y alisa las arrugas. Dobla de nuevo la parte inferior hacia arriba , hasta la mitad del rectángulo, y alisa las arrugas.

, hasta la mitad del rectángulo, y alisa las arrugas. Coloca la camiseta en el armario, preferiblemente en un cajón o una balda, y no la apiles demasiado.

Cómo doblar los tops deportivos

Los tops deportivos son prendas que suelen tener un tejido elástico y que se adaptan al cuerpo, por lo que es importante doblarlos de forma que no se estiren o se deformen. Para doblar un top deportivo, sigue estos pasos:

Extiende el top sobre una superficie lisa , con la parte delantera hacia arriba.

, con la parte delantera hacia arriba. Dobla el top por la mitad, de forma que el cuello quede sobre el dobladillo, y alisa las arrugas.

de forma que el cuello quede sobre el dobladillo, y alisa las arrugas. Dobla los tirantes hacia el centro , siguiendo la forma del escote, y alisa las arrugas.

, siguiendo la forma del escote, y alisa las arrugas. Dobla la parte inferior del top hacia arriba , hasta la altura del pecho, y alisa las arrugas.

, hasta la altura del pecho, y alisa las arrugas. Dobla de nuevo la parte inferior hacia arriba , hasta la mitad del top, y alisa las arrugas.

, hasta la mitad del top, y alisa las arrugas. Guarda el top en el armario, preferiblemente en un cajón o una balda, y no lo apiles demasiado.

Cómo doblar los calcetines para que ocupen menos en el cajón

Los calcetines son prendas que a veces nos cuesta guardar de forma ordenada, y que suelen acabar en un cajón desordenado y difícil de encontrar. Para doblar los calcetines de forma que ocupen menos espacio y que se mantengan juntos, sigue estos pasos:

Extiende un calcetín sobre una superficie lisa, con la punta hacia arriba.

Coloca el otro calcetín sobre el primero , alineando las puntas y los talones.

, alineando las puntas y los talones. Dobla la parte superior de los calcetines hacia abajo , hasta la mitad de los mismos, y alisa las arrugas.

, hasta la mitad de los mismos, y alisa las arrugas. Dobla de nuevo la parte superior hacia abajo , hasta el borde de los calcetines, y alisa las arrugas.

, hasta el borde de los calcetines, y alisa las arrugas. Introduce la punta de los calcetines en el hueco que se forma en la parte superior, de forma que queden sujetos y enrollados.

que se forma en la parte superior, de forma que queden sujetos y enrollados. Guarda los calcetines en el cajón, preferiblemente en compartimentos o cajas, y no los apiles demasiado.

Cómo doblar y guardar los trajes de baño para que no se deformen

Los trajes de baño son prendas que debemos cuidar especialmente, ya que están expuestas al sol, al cloro, al salitre y a otros agentes que pueden deteriorar su tejido y su color. Para doblar y guardar los trajes de baño de forma que no se deformen, sigue estos pasos: