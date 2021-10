Es una maravilla cuando entramos a nuestra habitación o a cualquier estancia de nuestra casa y todo está ordenado al milímetro. La sensación de calma y de paz es indescriptible. Closet Detox tiene la solución a todos nuestros problemas porque con tan solo una llamada harán magia para que nuestro hogar parezca sacado de una revista de interiores. Desde Look nos hemos puesto en contacto con Ángela Porras, fundadora de la empresa y nos ha revelado cómo surgió la idea de dedicarse a la organización de armarios -u otras zonas de la casa- de manera profesional.

Ángela, que es experta en imagen personal, tomó la decisión hace cinco años de no solo aconsejar estilísticamente, sino que quiso dar un paso más. Tal y como no ha revelado a este digital, Porras nos explica que una de las claves para vestir bien, es la de tener toda la ropa organizada y clasificada, pues de esta manera evitaremos acumular tanto prendas como accesorios que ya no utilizamos.

A través de sus redes sociales -@closetdetoxmadrid-, donde reúnen más de 14.000 seguidores comparten algunos de sus trabajos. De hecho, revelan algunos de sus trucos como por ejemplo la manera de colocar los bolsos. “Según el tipo de bolsos y la cantidad que tengas podrás elegir una u otra manera de ordenarlos. Puedes poner los bolsos que se mantienen de pie en baldas, y los que no ,como por ejemplo los que son tipo sobre , lo mejor es agruparlos y guardarlos en cajitas o cestos. Si no tienes mucho espacio, puedes meter un bolso dentro de otro , -este tip funciona muy bien con los bolsos tipo shopper- eso si, deja las asas fuera para que no pierdas de vista el que dejaste dentro”, cuentan en su perfil de Instagram.

El método arco iris

O lo que es lo mismo, organizar por colores. «Esta herramienta de organización es súper práctica y funciona, ya que nos ayuda a ubicar nuestras cosas y saber dónde colocarlas después de usarlas. Además visualmente queda mucho más estético y genera esa sensación de orden y armonía. Esta no es una tienda de pantalones, es el armario de uno de nuestros clientes de este 2020», cuenta Ángela Porras.



Por otro lado, Ángela Porras nos han revelado que las tarifas para este tipo de servicios varían debido a varios factores, pues antes tienen que hacer un estudio sobre el tipo de estancia que va a tener que dar un lavado de imagen. No trabaja sola, pues la empresa que ha formado cuenta con varios integrantes, que son las personas que la ayudan en el caso de que la habitación sea de grandes dimensiones. También tienen en cuenta el número de prendas que tienen que ordenar y a partir de ahí calcularán por hora el importa que debe pagar el cliente. Sí, se puede decir que Closet Detox es como nuestra nueva hada madrina, ¿a qué esperas para hacer una llamada para poner en orden tu hogar?