Alejandro Magno, conquistador macedonio: «No importa cómo esté atado el nudo, lo importante es cortarlo»

«No importa cómo esté atado el nudo, lo importante es cortarlo». Esta es la reflexión que podría resumir la forma de actuar de Alejandro Magno ante uno de los desafíos más conocidos de la Antigüedad. El conquistador macedonio no se conformaba con aceptar los límites que otros daban por imposibles y, cuando se encontró ante el famoso nudo gordiano, decidió enfrentarse al problema de una manera diferente. Aquella anécdota, ocurrida durante su campaña por Asia, acabaría convirtiéndose en una lección sobre determinación, ingenio y valentía para tomar decisiones.

El desafío que prometía conquistar Asia

La historia del nudo gordiano se remonta a la antigua Frigia, una región situada en la actual Turquía. Según la leyenda, un campesino llamado Gordias llegó a la ciudad conduciendo un carro y terminó convirtiéndose en rey. Su hijo Midas habría consagrado el vehículo y lo habría dejado sujeto mediante una complicada atadura fabricada con corteza de cornejo.

Una profecía aseguraba que quien consiguiera deshacer aquel nudo se convertiría en el futuro señor de Asia. Durante años, nadie logró resolver el enigma. En el año 333 a. C., Alejandro Magno llegó a Gordio durante su expedición militar y decidió comprobar por sí mismo si era capaz de superar aquel desafío que había despertado tanta curiosidad.

La decisión que cambió la historia

La versión más conocida cuenta que Alejandro intentó deshacer la cuerda, pero, al comprobar su complejidad, sacó su espada y cortó el nudo de un solo golpe. En lugar de continuar intentando resolverlo de la manera tradicional, decidió cambiar las reglas del desafío y encontrar una salida diferente.

La profecía y las conquistas de Alejandro

El episodio adquirió todavía más fuerza simbólica después de las victorias militares del conquistador. Alejandro derrotó al rey persa Darío III y extendió sus dominios por territorios que llegaban desde Egipto hasta Asia central. Su expansión convirtió aquella antigua profecía en una historia todavía más extraordinaria para quienes contemplaban su trayectoria.

La leyenda terminó asociando su nombre con la capacidad de superar obstáculos aparentemente imposibles. No se trataba únicamente de imponerse mediante la fuerza, sino de comprender que, en determinadas circunstancias, seguir insistiendo por el mismo camino puede impedir encontrar una solución.