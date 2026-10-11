Adiós a la mesa tradicional en el comedor: ésta es la moderna tendencia más elegante y práctica que llega en 2027

Durante años, la mesa de comedor ha sido una de las piezas imprescindibles de cualquier vivienda. Sin embargo, las nuevas formas de vivir y la búsqueda de espacios más prácticos están cambiando la manera de organizar y decorar los hogares. En este contexto, la península multifuncional se perfila como una de las tendencias más interesantes para 2027.

Una solución que permite integrar una superficie para comer, desayunar o incluso trabajar sin necesidad de colocar una mesa independiente, creando ambientes modernos y visualmente más amplios. No se trata necesariamente de eliminar la mesa de comedor de todas las casas, sino de descubrir alternativas que respondan mejor a las necesidades de cada hogar. Y la península de cocina reúne varias características que explican por qué resulta tan atractiva.

El auge de la península multifuncional

Aunque a menudo se confunden, una península y una isla de cocina no son exactamente lo mismo. La isla es un módulo independiente que se sitúa separado del resto de los muebles y permite circular a su alrededor. La península, en cambio, permanece unida por uno de sus extremos a una pared o a una encimera. Además de ofrecer una superficie adicional de trabajo, la península puede incorporar una barra para comer, una zona de desayuno o un espacio para trabajar En función del diseño y del espacio disponible, también puede incluir cajones y armarios.

Pero, ¿realmente puede llegar a sustituir a la mesa de comedor tradicional? Los arquitectos e interioristas están convencidos de que sí, ya que la península permite aprovechar muchísimo mejor el espacio. En viviendas pequeñas, colocar una mesa con cuatro sillas puede dificultar la circulación y restar comodidad al conjunto. En cambio, una península bien diseñada permite resolver parte de ese problema. Al quedar integrada en el mobiliario, evita tener que reservar una superficie adicional para una mesa independiente.

Por ejemplo, una cocina abierta al salón puede incorporar una península con una encimera prolongada hacia el exterior. Bajo esa superficie se colocan taburetes que se pueden recoger cuando no se utilizan, de manera que la zona queda más despejada y resulta más fácil moverse entre la cocina y el resto de la vivienda. Ahora bien, conviene recordar una cuestión importante: qué reuniones se celebran en casa y cuántos comensales hay normalmente.

Errores a evitar

Uno de los errores más habituales al diseñar una península es centrarse únicamente en la estética. Aunque una encimera amplia pueda resultar atractiva, debe contar con unas dimensiones adecuadas para que resulte cómodo comer o trabajar en ella.

La profundidad es fundamental. La superficie debe permitir colocar platos, vasos y cubiertos sin que todo quede demasiado cerca del borde. Si también se quiere utilizar como escritorio ocasional, conviene dejar espacio suficiente para un ordenador y otros objetos de uso cotidiano.

La altura de la encimera determinará, además, el tipo de asiento necesario. Las barras elevadas suelen requerir taburetes altos, mientras que las superficies a una altura similar a la de una mesa convencional permiten utilizar asientos más bajos. Antes de elegirlos, es recomendable comprobar que las piernas disponen de espacio suficiente y que resulta cómodo sentarse y levantarse.

También hay que prestar atención la posición de los taburetes. Si se colocan en la parte exterior de la península, es conveniente que puedan recogerse debajo de la encimera cuando no se utilizan. La circulación alrededor del mobiliario es otro aspecto clave. Una península demasiado grande puede dificultar la apertura de los cajones, interferir con los electrodomésticos o entorpecer el paso.

Tendencias en cocinas en 2027

El blanco puro seguirá teniendo un lugar destacado en las cocinas, pero ya no será el protagonista absoluto. En su lugar, el blanco roto y el greige, una combinación de gris y beige, ganarán terreno gracias a su capacidad para crear ambientes más cálidos y combinar fácilmente con maderas claras y oscuras, encimeras de cuarzo blanco y superficies de granito negro. Con iluminación artificial, especialmente por la noche, el blanco más intenso puede transmitir una sensación fría. En cambio, los tonos crema y los blancos apagados aportan calidez sin restar luminosidad a la estancia.

Por otro lado, los tonos verdes suaves, como el salvia, el oliva y el musgo, serán una de las principales tendencias en el diseño de cocinas. Su principal atractivo es la sensación de calma y conexión con la naturaleza que transmiten. El verde salvia funciona especialmente bien con encimeras de cuarzo blanco, suelos de gres en tonos naturales y muebles de madera clara. El verde oliva, por su parte, presenta una tonalidad más profunda y aporta un acabado sofisticado; puede funcionar especialmente bien en cocinas amplias y con abundante luz natural.

En definitiva, las cocinas de 2027 ofrecerán numerosas posibilidades para combinar tonos naturales, materiales resistentes y soluciones de almacenamiento inteligentes. La clave está en elegir una distribución que responda a las necesidades de cada vivienda.