El acertijo matemático que pone a prueba tu lógica: solo el 30% adivina el siguiente número en la secuencia 2, 3, 5, 8, 13

Mucha gente cuenta con la habilidad de resolver acertijos matemáticos que parecen sencillos a primera vista, pero que la mayoría no son capaces de resolver.

Hoy traemos un acertijo que solo el 30% de la gente es capaz de resolver, a pesar de parecer muy sencillo. La secuencia de 2, 3, 5, 8, 13 parece sencilla, pero requiere atención para seguir el patrón matemático que esconde.

Resolución del acertijo

La secuencia de este acertijo puede sonarte familiar si te gustan las matemáticas; esta secuencia se conoce como la sucesión de Fibonacci. Esta secuencia: 2, 3, 5, 8, 13 es fácil de resolver. La secuencia funciona sumando cada término anterior para que te dé el número siguiente.

2 + 3 = 5

3 + 5 = 8

5 + 8 = 13

8+ 13 = 21

La sucesión de Fibonacci tiene muchos usos dentro del campo de las matemáticas, razonamiento lógico, patrones naturales y otros problemas analíticos.

¿Realmente la sucesión de Fibonacci se usa para algo?

La respuesta corta es sí. Esta sucesión guarda un secreto. Si divides cualquier número de la sucesión anterior (como 13 entre 8), el resultado se acercará cada vez más a 1,618. Este número es conocido como el número de oro o Proporción Áurea. Es el patrón visual que el ojo humano considera perfecto y armónico.

El número de pétalos de las flores suele ser un número de Fibonacci. También podemos ver esta secuencia en la espiral de los girasoles, conchas de caracoles, etc. Esta secuencia se encuentra en muchos elementos de la naturaleza.

Grandes artistas como Da Vinci lo han usado para crear sus cuadros. El Partenón de Atenas sigue estas proporciones. Es decir, podemos deducir que esta secuencia se encuentra en el arte y la arquitectura.

En el mundo de la computación, esta secuencia se utiliza en los algoritmos utilizados, la compresión de datos y en el análisis de gráficos en la bolsa de valores.