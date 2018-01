Los beneficios de ver películas subtituladas

Aunque no te lo hayas planteado nunca, el cine es una buena alternativa para aprender idiomas casi sin darte cuenta. ¿Y cómo se hace eso?, te preguntarás. De una manera muy sencilla: viendo películas subtituladas. Una acción tan simple como escoger el idioma original y activar los subtítulos puede ayudarte a mejorar tu inglés, tu francés o cualquier idioma extranjero que desees mejorar o en el que quieras iniciarte.

Olvídate de las excusas del tipo “es que no quiero pasarme todo el rato leyendo” y apuesta por las películas subtituladas. Porque al fin y al cabo este mito no es cierto, ya que los diálogos suelen ser sólo una pequeña parte de todo el metraje y los subtítulos no son literales, sino que resumen el contenido completo de las frases que se escuchan. Una vez que te acostumbres a esta mecánica (y a medida que tu nivel del idioma vaya mejorando), ni te enterarás de que los subtítulos están ahí.

Ver películas subtituladas te ayuda a disfrutar del cine tal y como fue pensado. Porque los actores son los únicos que han recibido directamente del director las instrucciones para sus personajes. Además, estos se esfuerzan mucho por conseguir los acentos y las entonaciones adecuadas, que muchas veces se pierden con el doblaje a nuestro idioma.

La riqueza de las películas subtituladas

Al pasar la versión original a la versión doblada muchas veces se pierden los juegos de palabras. Y si hablamos de las películas de animación, directamente se elimina el rastro del actor que ha prestado su voz. ¿Qué más da que en la versión original sea Brad Pitt el que haya puesto la voz a un personaje si en la versión doblada ni siquiera escuchamos al actor que habitualmente dobla a Brad Pitt? Porque este es otro tema: aunque se procura evitar esta situación, no en todas las películas los actores cuentan con la misma voz doblada.

Como conclusión diremos que en nuestro país existe un excelente nivel en cuanto a doblaje. Y que el doblaje es necesario, ya que existe gente que por cualquier motivo no puede o no quiere ver las películas subtituladas. Pero nuestra recomendación para los que deseen disfrutar del cine en todo su esplendor y, de paso, aprender idiomas, es que apuesten por la versión original. Eso sí, ¡la decisión depende única y exclusivamente de ti!